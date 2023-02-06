Понедельник, 6 Февраля 2023 20:45

АрмИнфо.Сознанную в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никола Пашиняна и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Эмманюэль Макрон подчеркнул важность бесперебойного функционирования Лачинского коридора, при этом указав на готовность Франции и далее содействовать разрешению этой ситуации.

Собеседники обменялись мнениями об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, защите прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, деятельности гражданской миссии ЕС в Армении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.