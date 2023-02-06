Понедельник, 6 Февраля 2023 20:23

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Берлине, выступил на круглом столе обсуждениях в Фонде Фридриха Эберта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в своем выступлении Мирзоян коснулся созданной на Южном Кавказе среды безопасности и вызовов, стоящих перед Республикой Армения, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Глава МИД Армении рассказал о последних процессах в урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями о развитии армяно-германских отношений, а также расширении партнерства РА-ЕС. В ходе встречи был также затронут процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.