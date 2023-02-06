Понедельник, 6 Февраля 2023 20:21

АрмИнфо.Из-за энергетического терроризма Азербайджана в Арцахе вновь приостанавливают учебный процесс в образовательных учреждениях.

Так, согласно сообщению Минобразования Арцаха, из-за перекрытия Азербайджаном вентиля на газопроводе, подающего газ из Армении в НКР, с 7 февраля будет временно приостановлен учебный процесс в отапливаемых газом дошкольных группах, 1 - 8 классах общеобразовательных школ, внешкольных (школы музыки и искусства, детско- юношеские творческие центры), начальных (ремесленных) и средних специальных учебных заведениях.

"Учащиеся 9-12 классов обогреваемых газом школ продолжат занятия в иных равнозначных условиях. О возобновлении учебного процесса будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщениях.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.