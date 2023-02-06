Понедельник, 6 Февраля 2023 19:46

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Канады решителен и непреклонен в этот судьбоносный и поворотный момент для Арцаха в борьбе за выживание. Об этом говорится в заявлении Бюро "Ай Дат" Канады.

"Арцах - нерушимый оплот армянского выживания, и мы должны продолжать нашу миссию по восстановлению нарушенных прав арцахских армян", - отмечается в заявлении.

В Бюро напомнили, что благодаря последовательной работе Армянского национального комитета Канады, 25 января Постоянный комитет по международным отношениям канадского парламента созвал два отдельных заседания для обсуждения вопроса о продолжающейся блокаде Арцаха со стороны Азербайджана.

"Это было историческое достижение, потому что впервые в парламенте Канады появился представитель Республики Арцах, представляющий борьбу народа Арцаха за достойную жизнь. Историческая еще и в том смысле, что в резолюцию была включена формулировка "Нагорно-Карабахская Республика", что само по себе является большим шагом в процессе признания независимости Арцаха, учитывая, что одна из самых влиятельных комиссий парламента приняла резолюция с такой формулировкой", - говорится в сообщении "Ай Дат".

Также отмечается, что систематическая антиармянская кампания Баку и Анкары продолжается в Канаде, где государственные представительства обеих стран ведут последовательный и планомерный процесс по искажению истории и развязыванию дезинформационных кампаний.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.