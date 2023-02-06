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 Понедельник, 6 Февраля 2023 19:46
Марианна Мкртчян

Армянский национальный комитет Канады продолжит усилия по восстановлению нарушенных прав арцахских армян

Армянский национальный комитет Канады продолжит усилия по восстановлению нарушенных прав арцахских армян

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Канады решителен и непреклонен в этот судьбоносный  и поворотный момент для Арцаха в борьбе за выживание. Об этом говорится в заявлении Бюро "Ай Дат" Канады.

"Арцах - нерушимый оплот армянского выживания, и мы должны продолжать нашу миссию по восстановлению нарушенных прав арцахских армян", - отмечается в заявлении.

В Бюро напомнили, что благодаря последовательной работе Армянского национального комитета Канады, 25 января Постоянный комитет по международным отношениям канадского парламента созвал два отдельных заседания для обсуждения вопроса о продолжающейся блокаде Арцаха со стороны Азербайджана.

"Это было историческое достижение, потому что впервые в парламенте Канады появился представитель Республики Арцах, представляющий борьбу народа Арцаха за достойную жизнь. Историческая еще и в том смысле, что в резолюцию была включена формулировка "Нагорно-Карабахская Республика", что само по себе является большим шагом в процессе признания независимости Арцаха, учитывая, что одна из самых влиятельных комиссий парламента приняла резолюция с такой формулировкой", - говорится в сообщении "Ай Дат".

Также отмечается, что систематическая антиармянская кампания Баку и Анкары продолжается в Канаде, где государственные представительства обеих стран ведут последовательный и планомерный процесс по искажению истории и развязыванию дезинформационных кампаний.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью.  Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев.  Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха. 

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