Понедельник, 6 Февраля 2023 19:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци; жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, школа N163 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 3-7 на 3-ем переулке, жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 10, 12 на улице Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома 5, 6, 11, 13 на улице Н. Шенгавит, частные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 9-16 жилого дома 5 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 15, 17 на улице Бюзанда, жилой дом 15/5 на улице Пароняна, абоненты-жильцы жилых домов 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 4-6 в кв. “Давташен”, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Д.Маляна, жилой дом 1 на переулке Д.Малняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома 1-78 на 2-ом переулке Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

12։00-15։00 село Египатруш;

в Армавирской области:

12։00-14։00 село Арагац;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже и частично село Джрвеж;

11։00-14։00 села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։30-12։30 абоненты-жильцы на улице Меликяна, магазин-салон “Амен инч тан амар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улица Азатутяна, тупик улицы Микаеляна, абоненты-жильцы так называемой территории “Пепои Дзор” на 2-ом переулке Микаеляна, здание Прокуратуры, гос. университет Гавара, центральная больница Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), газозаправочная станция “Гавар” на улице Азатутяна и абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

11։00-15։00 община Цовагюх полностью, телецентр Семеновки, станция компании “Виваселл-МТС”, завод “Арцап Хндкацорен”, ООО “Гехецкуи Анаит”, “ММ энд Р”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксия Концерн”, П/К “Алик”, “Бетон Узел”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркадий ев Арман”, “Галилиа”, от Цовагюха до зоны отдыха “Аревик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Авшар;

11։00-13։00 частично села Аргаванд, Геханист, Гетап;

12։00-14։00 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна, Комитаса в городе Ехегнадзор;

14:30-16:00 частично улицы Шаумяна, Аршавира Меликяна в городе Вайк;

в Тавушской области:

11:00-12:00 село Дитаван, прилегающие операторы сотовой связи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 17, 19, 21 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран;

10:30-12:30 частично село Вериншен;

11:30-12:30 частично село Вериншен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилой дом 40 на пр. Баграмяна, улицы 2, 3, 4 в кв. “Давташен”; жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, школа N163, ясли-детский сад N236 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 71, 83 на улице Теряна, 29, 29/1 на улице Агатангехоса, жилые дома 6-12 на пр. Тиграна Меца, частные дома 8-24 на улице Адамяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частный дом 22/33 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже, частично село Джрвеж; частично село Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калава, Барепат;

12։00-15:50 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции копаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Ванашен;

12։00-14։00 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Авагяна, Исакова, Ханджяна в городе Ехегнадзор.