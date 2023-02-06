Понедельник, 6 Февраля 2023 19:29

АрмИнфо. Согласно данным социологического опроса, проведенного САЕАС "ФОКУС", электоральный рейтинг Никола Пашиняна в Армении составляет 21,67%.

Второе место в рейтинге занял государственный министр Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян - если выборы в Национальное Собрание прошли бы сегодня, его поддержали бы 20,36% избирателей. Традиционный лидер оппозиции Роберт Кочарян занял только 4-е место с поддержкой 7,74% респондентов, пропустив вперед бывшего омбудсмена Армана Татояна - 9,17%. При этом Кочарян и Пашинян обладают наибольшим антирейтингом - 67,62% и 58,1% соответственно. У Варданяна он составляет - 8,21%, Татоян - 4,05%.

Опрос проводился САЕАС "ФОКУС" методом телефонного интервью. Сбор данных производился в период с 31 января по 4 февраля 2023 года. Выборка 840 анкет, репрезентативная по полу, возрасту и региону проживания. Погрешность 3,5%.