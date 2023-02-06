Понедельник, 6 Февраля 2023 19:28

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание с участием руководящего состава правоохранительной системы.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, на совещании были обсуждены проблемы, стоящие перед правоохранительной системой республики, и меры, направленные на их преодоление.

Глава государства коснулся деятельности правоохранительных структур республики после 44-дневной войны 2020 года, подчеркнув, что благодаря их квалифицированной работе за короткий период внутренняя жизнь страны вернулась в нормальное русло.

Касаясь предпринимаемых усилий по обеспечению стабильности и безопасности внутренней жизни в республике, президент подчеркнул, что предстоит еще многое сделать, начиная с повышения уровня дисциплины в общественной жизни до борьбы с преступностью.

В ходе совещания Арутюнян на основании обращений и жалоб, поступивших от общественности, поставил перед правоохранительной системой ряд задач:

а) активизировать усилия, предпринимаемые в направлении повышения на качественно новый уровень правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе, а также улучшения состояния общественной безопасности в общественных местах,

б) принять все меры в рамках своих полномочий для предотвращения всех шагов и действий, ведущих к внутреннему расколу, разжиганию вражды друг к другу, внутренней нестабильности путем использования объективных опасений и недовольства людей, а также дать правовую оценку преступным проявлениям подобных действий.

Президент также поручил компетентным органам провести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению любых преступных нарушений и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения в процессе предоставления финансовых средств для погашения перед банками кредитных обязательств различных хозяйствующих субъектов, которые имели бизнес программы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года.

Арутюнян отметил необходимость принятия всех мер для установления лиц, которые растратили средства, предоставленные из Арцахского инвестиционного фонда и Фонда поддержки села и сельского хозяйства, особенно после ноября 2020 года, использовали их не по назначению или злонамеренно уклонились от их выплаты, равно как и возмещения ущерба, причиненного фондам и государству.