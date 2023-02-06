Понедельник, 6 Февраля 2023 19:26

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Германии глава МИД РА Арарат Мирзоян встретился с председателем группы дружбы Германия - Южный Кавказ Бундестага ФРГ Йоханом Вадефулем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности.

Мирзоян представил собеседнику детали гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнув необходимость осуществления государствами-партнерами четких шагов для снятия блокады.

Стороны обоюдно подчеркнули важность тесного армяно-германское межпарламентское сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней площадках, а также взаимных визитов групп дружбы, действующих в парламентах двух стран.

Также были обсуждены вопросы, связанные с взаимодействием Армения-ЕС, в том числе поддержка демократических реформ в Армении, а в контексте стабильности в регионе - новая долгосрочная мониторинговая миссия ЕС в РА.

Собеседники также обменялись мнениями о процессе нормализации армяно-турецких отношений.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 57 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха