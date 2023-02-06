Понедельник, 6 Февраля 2023 16:14

АрмИнфо.В МИД Армении обнародовали контактные данные для получения информации о пострадавших в результате землетрясения на сирийско-турецкой границе.

"Для граждан РА, нуждающихся в помощи и информации о наличии граждан РА среди пострадавших от землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции 6 февраля, действует телефон "Горячей линии" Министерства иностранных дел. Для получения информации можно позвонить по следующему номеру телефона?

Городской телефон: +374 60 620 111; Мобильный (WhatsApp, Viber): +374 55 620 111; Электронная почта: [email protected]", - говорится в сообщении МИД РА.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами разрушительного землетрясения, с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения. "Землетрясение, произошедшее сегодня в 04.17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших - не окончательная", - сказал турецкий лидер.

В соседней Сирии по последним данным погибло более 450 человек, в том числе и двое армян. В обеих странах разрушены тысячи домов. Под завалами остаются люди