Понедельник, 6 Февраля 2023 16:04

АрмИнфо.Армения готова оказать помощь пострадавшим в землетрясении в Турции и Сирии.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал премьер- министр РА Никол Пашинян. <Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого погибло много людей. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь>, - написал премьер-министр РА.

В результате сильного землетрясения на юго- востоке Турции и на севере Сирии погибли более 600 человек. Число жертв катастрофы в Турции превысило 280 человек, пострадали свыше 2000, сообщил 6 февраля вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий

Власти Сирии зарегистрировали не менее 230 погибших и более 600 раненых, заявило сирийское министерство здравоохранения. В свою очередь, благотворительная организация SAMS, которая работает в регионах, контролируемых повстанцами, сообщила более чем о 100 погибших на этих территориях.

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра 6 февраля стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Турции Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны и в Израиле.