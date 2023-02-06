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АрмИнфо. Конституционный суд является одним из важнейших государственных институтов, осуществляющих конституционное правосудие в Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 27-летию со дня основания Конституционного суда.
По словам Пашиняна, ответ на известные всем вызовы, <которые нас всех волнуют и тревожат, должен быть асимметричным>. <Асимметричный характер этого ответа должен выражаться прежде всего в становлении и развитии наших государственных институтов. Потому что по большому счету все проблемы, которые у нас есть сегодня, можно разделить на две части: проблемы, которые не позволили государственным институтам состояться, и проблемы, возникшие из-за отсутствия состоявшихся институтов. И, по сути, все вопросы нашей повестки дня укладываются в эти две рамки. В этом смысле очень трудно переоценить роль конституционного правосудия>, - сказал он.
Глава правительства отметил, что конституционное правосудие важно не только для преодоления ситуаций, не только для того, чтобы показать и проложить выход из тупиковых ситуаций, но и очень важно, чтобы конституционное правосудие формировало мышление, которое носит институциональный, государственный характер.
<Я считаю это одной из важнейших функций Конституционного правосудия, судебной системы и всех институтов в целом, потому что в конце концов, когда у нас не было независимого государства, у нас был определенный образ мышления. С того момента, когда мы обрели независимость и государственность, важнейшей функцией всех наших институтов, помимо решения повседневных оперативных вопросов, должно стать обеспечение трансформации этого мышления. В этой трансформации, безусловно, чрезвычайно важна роль Конституционного правосудия>, - сказал премьер
|В МИД Армении запустили телефон "Горячей линии" для получения информации о пострадавших в землетрясении на сирийско-турецкой границе
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|Депутат от <ГД>: постоянные спекуляции карабахским вопросом не дадут возможности оппозиции прийти во власть
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|Копыркин: Несмотря на новые вызовы, Россия продолжает оставаться рядом с братской Арменией
|Депутат: слушания в НС проходят в сложной геополитической ситуации, оказывающей серьезное влияние на Армению и Арцах
|Прекращены полномочия Эдуарда Агаджаняна в качестве председателя комиссии НС по внешним связям
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|В Индексе демократии Армения с 89-й позиции поднялась на 82-ю
|Россия искренне дорожит союзническими и партнёрскими отношениями с Арменией - Мишустин
|Выявлены крупные нарушения в процессе реализации кредитных и грантовых программ на строительство школ
|Действия Баку ведут ко второму Геноциду армян - Дэвид Филлипс
|Фонд "КОНРАД АДЕНАУЭР" готов расширить рамки сотрудничества с правительством Армении
|Дашнакцаканы обсудили с послом Франции ситуацию вокруг Арцаха
|Бывший министр образования, науки, культуры и спорта стал советником президента Армении
|На Армению надвигается активный циклон со Средиземноморья
|МККК рассказали о проделанной гуманитарной работе, связанной с блокадой Арцаха
|Турция и Азербайджан продолжают в унисон завуалировано угрожать Армении
|Мирзоян и Копыркин обсудили региональные процессы
|Международная ассоциация исследователей геноцида осудила блокаду Арцаха и призвала привлечь Азербайджан к ответственности
|Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
|Правящая в Армении сила никак не определится с кандидатурой Защитника прав человека
|Генпрокуратура Армении выявила недостачи на центральном складе инженерных войск ВС РА
|ВОЗ пообещала еще раз обсудить ситуацию по Арцаху
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|Минздрав: Жизни 3 военнослужащих, пострадавших в результате пожара в Гегаркунике, ничего не угрожает
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|Началась подготовка к внедрению системы всеобщего медицинского страхования - министр
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