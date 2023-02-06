Понедельник, 6 Февраля 2023 16:00

АрмИнфо. Конституционный суд является одним из важнейших государственных институтов, осуществляющих конституционное правосудие в Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на мероприятии, посвященном 27-летию со дня основания Конституционного суда.

По словам Пашиняна, ответ на известные всем вызовы, <которые нас всех волнуют и тревожат, должен быть асимметричным>. <Асимметричный характер этого ответа должен выражаться прежде всего в становлении и развитии наших государственных институтов. Потому что по большому счету все проблемы, которые у нас есть сегодня, можно разделить на две части: проблемы, которые не позволили государственным институтам состояться, и проблемы, возникшие из-за отсутствия состоявшихся институтов. И, по сути, все вопросы нашей повестки дня укладываются в эти две рамки. В этом смысле очень трудно переоценить роль конституционного правосудия>, - сказал он.

Глава правительства отметил, что конституционное правосудие важно не только для преодоления ситуаций, не только для того, чтобы показать и проложить выход из тупиковых ситуаций, но и очень важно, чтобы конституционное правосудие формировало мышление, которое носит институциональный, государственный характер.

<Я считаю это одной из важнейших функций Конституционного правосудия, судебной системы и всех институтов в целом, потому что в конце концов, когда у нас не было независимого государства, у нас был определенный образ мышления. С того момента, когда мы обрели независимость и государственность, важнейшей функцией всех наших институтов, помимо решения повседневных оперативных вопросов, должно стать обеспечение трансформации этого мышления. В этой трансформации, безусловно, чрезвычайно важна роль Конституционного правосудия>, - сказал премьер