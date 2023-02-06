Понедельник, 6 Февраля 2023 15:49

АрмИнфо.В Дилижане представили проект реновации городского парка. Проект инициировали в 2022 году управляющая компания <Импульс> и архитекторы команды <Проектная группа 8> в рамках <Программы комплексного развития Дилижана>.

Это первый проект в Армении с использованием метода соучаствующего проектирования, где помимо архитекторов, социологов, антропологов, дендрологов, водных инженеров и других специалистов в разработку проекта вовлечены местные жители. В общей сложности более 600 человек приняли участие в работе над концепцией развития парка.

Согласно сообщению пресс-службы инициаторов, проект благоустройства парка будет запущен поэтапно. В конечном итоге, планируется, что парк будет состоять из зоны искусственного озера, где планируется создать общественные пространства и инфраструктуры для пользования водными ресурсами; зоны у старого отеля, которая станет главной событийной площадкой для массовых культурных мероприятий; помимо этого будут облагорожены набережная и центральные аллеи; будет создана событийная поляна с зонами для работы на улице, проведения пикников и камерных мероприятий; расширены и обновлены существующие детские площадки; планируется улучшить существующую спортивную инфраструктуру и запустить новую для занятий спортом в открытых и в закрытых помещениях.

Полная программа обновления и развития городского парка Дилижана, социологические исследования, итоги городских обсуждений, а также форма обратной связи для идей и предложений доступны на официальном сайте проекта.

Сообщается, что проект был представлен на итоговой презентации в формате открытой дискуссии с жителями и гостями города. Согласно источнику, мнения и идеи участников, полученных в ходе презентации, будут учтены при доработке окончательной концепции.

Инициаторы проекта: управляющая компания <Импульс> и команда городского парка Дилижана, разработчики проекта Проектная группа 8, информационный партнер Urbanista.am