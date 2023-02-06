Понедельник, 6 Февраля 2023 15:48

АрмИнфо.Продолжается предварительное следствие по делу о руководстве группой с криминальной субкультурой. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, в результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, были получены фактические данные о том, что А.К., занимающий высший статус в преступной иерархии, руководил группой с криминальной субкультурой, и, используя свое незаконное влияние, давал поручения членам преступной группы по разрешению споров, связанных с личными делами, а также лично совершал действия для достижения преследуемых целей. В свою очередь, члены указанной группы, получив задания А.К., участвуя в группе, привлекались к реализации ее целей.

В частности, 15 сентября 2022 года А.К. поручил члену банды А.Т. решить с должником проблему возврата долга в размере $10 тыс и принести деньги лично к нему. Выполняя поручение, А.Т. несколько раз посещал место жительства должника. За это время А.Т. организовал телефонный разговор между должником и А.К., в ходе которого последний потребовал принести деньги утром, иначе пообещал должнику проблемы. На следующее утро А.Т., продолжая выполнять поручение А.К., не смог найти должника, после чего 17 сентября способствовал незаконному получению А.К. 350 тысяч драмов.

Кроме того, А.К., используя свое положение в преступной иерархии, 23 сентября 2022 года поручил члену группы А.Н. тайно выяснить и предоставить ему информацию о том, кто и на чьей машине вывозит и реализует виноград с территории филиала одного из коньячных заводов. А.Н., следуя указаниям руководителя преступной группы, навел справки и предоставил последнему необходимую информацию, после чего А.К. в тот же день встретился с двумя работниками указанного завода и потребовал предоставить ему право на продажу остатка винограда, полученного от переработки и прибыль в размере 20 драмов с каждого килограмма винограда с угрозой нанесения ущерба имуществу филиала завода в случае невыполнения его требований.

Следствием также установлено, что 28 сентября 2022 года, узнав о финансовых проблемах А.Х. с другим лицом, он пообещал лично заняться решением указанного вопроса, для чего поручил близкому ему лицу принять участие в выяснениях денежных вопросов с родственниками, в при нежелательном результате оставить разговор на следующий день для решения проблемы по <воровским> правилам, определенным членами группа криминальной субкультуры. После этого А.К. лично встретился с А.Х. и пообещал урегулировать денежный спор последнего в соответствии с правилами поведения, определенными преступной субкультурной группой.

АК был задержан. Ему предъявлено обвинение в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения в отношении А.К. был избран арест.

В рамках уголовного производства было проведено более 10 обысков в г.Армавире и близлежащих селах, в результате которых были обнаружены документы и предметы, представляющие интерес для производства, а при обыске на квартире А.К. среди прочих предметов были обнаружены и наркотические средства. Предварительное следствие продолжается.