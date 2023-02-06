Понедельник, 6 Февраля 2023 15:47

АрмИнфо.В период азербайджанской блокады в Арцахе родилось 204 ребенка. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Арцаха, приведенные в бюллетени.

"Из-за террористического поведения азербайджанской стороны новорожденные и их мамы ежедневно сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с нехваткой детского питания, подгузников, лекарств и других предметов первой необходимости.

6 малышей находятся в неонатальном и реанимационном отделениях детской больницы.

9 взрослых находятся в реанимации, четверо из которых в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что из-за прекращения плановых операций во всех медицинских учреждениях Арцаха около 580 граждан лишились возможности решения проблем со здоровьем посредством операций.

"До сегодняшнего дня при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были доставлены 70 пациентов для получения соответствующего лечения", - отметили в Минздраве