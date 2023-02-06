Понедельник, 6 Февраля 2023 13:02

АрмИнфо. Двое армян погибли в результате землетрясения на территории Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"По имеющейся на данный момент уточненной информации, среди погибших в сирийском городе Алеппо в результате землетрясения есть двое армян по национальности, один из которых имеет двойное гражданство (Сирии и Армении).

Предпринимаются также усилия для получения информации о наличии граждан РА среди пострадавших в Турции. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим новые данные", - отметил Унанян.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.

По последним данынм число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек - среди них более 230 сирийцев и не менее 280 турецких граждан. В Турции, по информации вице-президента Фуата Октая, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш - 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.