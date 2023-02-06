Понедельник, 6 Февраля 2023 10:42

АрмИнфо. Турция ведет переговоры с армянской стороной по открытию границы, но в этом вопросе должны быть учтены интересы Азербайджана. Как передают турецкие СМИ, об этом накануне в Карсе в ходе мероприятия <Век Турции в 2023 году>, организованной правящей партией <Справедливость и развитие>, заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.

По его словам, после решения всех существующих вопросов, будет необходимо подготовить инфраструктуру. <Мы можем быстро завершить эти работы. Карс один из наших приграничных регионов. Наше Министерство иностранных дел ведет необходимые переговоры, но в этом вопросе права Азербайджана должны быть учтены>, - заметил турецкий министр.

Отметим, что армянская сторона уже неоднократно заявляла о своей готовности к урегулированию отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий, однако, судя по заявлению турецкого чиновника, подобного рода предусловия все же имеются. 6 января Анкара проинформировала Ереван об отмене запрета на воздушные грузоперевозки между двумя странами. Договоренность об этом была достигнута в ходе июльской встречи между спецпредставителями двух стран по нормализации двусторонних отношений.

В этой связи, экс-премьер и бывший спикер Национального Собрания Армении Хосров Арутюнян заявил корр. АрмИнфо, что не разделяет оптимизма армянской стороны по поводу возможности урегулирования двусторонних отношений. По его мнению, данное решение Анкары, скорее, следует воспринимать, как политическое, не имеющее какого­либо отношения к двусторонним торгово- экономическим связям. <На фоне турецко- азербайджанских притязаний нет каких-либо оснований для оптимизма относительно существенных изменений в торгово-экономическом сотрудничестве между двумя государствами, а намерения турецкой стороны следует воспринимать всего лишь как жест, якобы направленный на нормализацию армяно-турецких отношений>, - отметил экс-премьер, указав на не случайность данного жеста именно сегодня, когда более чем очевидны притязания Азербайджана на суверенную территорию Армении.

По словам Хосрова Арутюняна, Баку в настоящее время предпринимает попытки включить в международную повестку концепт о Западном Азербайджане, и все эти попытки осуществляются исключительно с согласия Анкары. На этом фоне жест турецкой стороны скорее носит демонстративный характер, который, якобы, мог бы свидетельствовать о желании Анкары наладить отношения с Ереваном.

<Не следует обманывать себя, несколько армянских предпринимателей, у которых могут быть интересы в Турции, не имеют абсолютно никакого отношения к институциональным взаимным отношениям, которые могли бы иметь место. Для меня лично, снятие запрета является ничем иным, как просто уловкой. Самым главным условием для нормализации двусторонних отношений должно стать установление дипломатических отношений между странами, после чего можно было бы вести переговоры в различных форматах, обсуждая вопросы, представляющие взаимный интерес.

Но Турция каждый свой шаг увязывает с отношениями между Арменией и Азербайджаном, о чем неоднократно и публично заявлялось>, - отметил экс-премьер.