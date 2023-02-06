Понедельник, 6 Февраля 2023 10:35

АрмИнфо.В 2022 году завод АРМЕНАЛ вложил в экологические мероприятия 190,1 млн драмов (или 437,8 тыс. долларов), что более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Основная часть средств была использована для расчистки территории электролизного комплекса бывшего Канакерского алюминиевого завода. С участка площадью 3,5 гектара вывезено около двух тысяч тонн строительных отходов, образовавшихся в результате демонтажа выведенных из эксплуатации сооружений. В настоящее время разрабатывается проект рекультивации расчищенных земель, их благоустройства и рационального использования.

В рамках реализованных экологических программ АРМЕНАЛ в 2022 году на 4% сократил объем производственных отходов. Также на 4% за счет сокращения водопотребления снижен сброс сточных вод в канализационный коллектор.

По результатам аудита, проведенного независимой международной компанией, до 2025 года продлено действие сертификата на соответствие АРМЕНАЛа стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, который завод первым в Армении получил в 2020 году.

АРМЕНАЛ в полном объеме выплачивает в государственный бюджет предусмотренные республиканским законодательством природоохранные налоги и прочие платежи, а также строго соблюдает нормы воздействия на внешнюю среду.

На снимке: Расчищенная территория АРМЕНАЛа