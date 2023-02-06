Понедельник, 6 Февраля 2023 09:50

АрмИнфо.Ввиду неблагоприятных погодных условий КПП <Верхний Ларс> по- прежнему закрыт для проезда автотранспортных средств. Об этом сообщает Спасательная служба Армении.

Источник отмечает, что и на территории самой Армении имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. В частности, закрыты трассы, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацонской области. Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепами и труднопроходим для остальных видов транспортных средств. Повороты Спитака труднопроходимы для грузовиков.

На автодорогах Арагацотнского региона наблюдается гололедица. В регионах Ширак, Тавуш, городах Апаран, Талин, Аштарак, Раздан, Чаренцаван, Спитак, Степанаван, Ванадзор, Масис, Арташат, Каджаран, на участках Сисиан- "Зангер", "Мегру сар" и в регионе Баграмян идет снег. На перевале Варденяц наблюдается туман.

<Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шина>, - говорится в сообщении.