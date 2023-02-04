Суббота, 4 Февраля 2023 16:14

АрмИнфо.В условиях длительной и экзистенциальной конфронтации России с Западом, в условиях западного давления на постсоветские страны, интеграционные структуры, в том числе и ОДКБ, испытывают стресс.

Подобное мнение 4 февраля на круглом столе "Армения и глобальное противостояние Россия-Запад. Итоги 2022 года", организованном центром ACSSI, выразил заместитель директора и научный сотрудник научно-образовательного Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, касаясь будущего ОДКБ.

При этом эксперт считает, что продолжение этого затяжного конфликта приведет к стагнации ОДКБ. "Не развал, но определенную стагнацию. Развал ОДКБ возможен в случае поражения России в украинском конфликте, что опять такие, повлечет за собой войну всех против всех на постсоветском пространстве, резкую эскалацию многих старых конфликтов и началу новых. Резкую активизацию дестабилизирующей роли других региональных игроков вокруг постсоветского пространства", - полагает эксперт.

При это он убежден, что развал ОДКБ без поражения России маловероятен. "Равно, как и я считаю, что мы сумеем справиться с тем кризисом в российско-армянских отношениях на сегодняшний день. На мой взгляд, выход Армении из ОДКБ также маловероятен. Ни одна из стран Центральной Азии, и уж тем более Беларусь на сегодняшний день не заинтересованы в развале ОДКБ", - отметил он, добавив, что такой сценарий возможен лишь при проигрыше РФ.