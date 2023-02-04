Суббота, 4 Февраля 2023 16:13

АрмИнфо.Представители Палаты представителей Адам Шифф и Фрэнк Паллоне-младший присоединились к демонстрантам у Капитолия, призвав США привлечь Азербайджан к ответственности за нарушения прав человека в отношении жителей Нагорного Карабаха и поддержать двухпартийную резолюцию Палаты представителей, пишет Axios.

Отмечается, что резолюция, направленная на прорыв блокады Азербайджана, призывает к немедленному прекращению любой военной помощи США или помощи в сфере безопасности Азербайджану, просит руководство США оказывать пострадавшим гуманитарную помощь и обратиться в международные суды расследовать военные преступления Баку.

<США должны прекратить поддержку этого поджигателя войны Алиева>, - сказал Шифф о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, - <Ни копейки больше для Азербайджана: Ни копейки больше для этого военного преступника, который ведет войну с мирным народом>.

Член палаты представителей Кэти Портер (штат Калифорния) на этой неделе призвала администрацию Байдена предпринять немедленные шаги для прекращения блокады и всей военной помощи США Азербайджану. <Американские налогоплательщики не должны субсидировать постоянную агрессию Азербайджана против армянского народа>, - сказала она в зале заседаний Палаты представителей.

<Более двух месяцев в результате этой жестокой и бесчеловечной блокады 120 000 армян лишены продовольствия, топлива, лекарств и других предметов первой необходимости>, - сказала Портер. <Цель Азербайджана ясна: вынудить этнических армян Арцаха покинуть свою родину, навязав условия, делающие жизнь невозможной. Мы должны привлечь Азербайджан к ответственности за его агрессию>, -подчеркнула законодатель.

Член палаты представителей Линда Санчес (демократ от штата Калифорния) заявила, что сегодня многие армяне опасаются второго геноцида, а ее коллега Майкл МакКол (республиканец от Техаса), председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что обеспокоен обострением гуманитарного кризиса, и призвал правительство Азербайджана <содействовать полному беспрепятственному свободному проезду>.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджаном перекрыта единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах как с Арменией, так и внешним миром.