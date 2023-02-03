Пятница, 3 Февраля 2023 20:29

АрмИнфо.Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина выступил с новым заявлением в адрес Азербайджана, предупредив страну о недопущении геноцида.

В нем говорится о том, что серьезный гуманитарный кризис, вызванный блокадой Лачинского коридора, усугубляется с каждым днем. Институт Лемкина неоднократно предупреждал, что эта блокада является частью более широких геноцидных целей азербайджанского руководства, поддерживаемых его верным союзником Турцией, а также продолжением актов геноцида, осуществляемых бакинским режимом против армянского народа.

Институт Лемкина также крайне обеспокоен глобальными последствиями армянофобской политики и риторики Азербайджана, которая совершенно безнаказанно пропагандируется во всем мире. Разжигание ненависти такого рода должно расследоваться, а не игнорироваться местными и национальными властями. Институт очень серьезно относится к соучастию и предупреждает о судебных разбирательствах, которые непременно возникнут, если мир закроет глаза на бедственное положение армянского народа и станет свидетелем еще одного геноцида- на этот раз полностью предотвратимого.