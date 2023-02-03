Пятница, 3 Февраля 2023 17:57

АрмИнфо. Возобновление полетов между Грузией и Россией будет нести угрозу санкций в отношении компаний, которые обслуживают российские компании в грузинских аэропортах. Так прокомментировали в Госдепартаменте США возможность возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

"Все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима - сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией", - заявил Госдеп в комментарии для "Голоса Америки".

"Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены возобновлением полетов между Россией и Грузией, учитывая, что компании в аэропортах Грузии могут подвергнуться санкциям, если они будут обслуживать воздушные суда, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю", - говорится в комментарии.

В свою очередь председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе, касаясь этого вопроса, на брифинге 3 февраля вновь заявил, что снятие Россией ограничений на полеты в Грузию будет приветствоваться в интересах сограждан и соотечественников.

Он еще подчеркнул, что решение было принято в 2019 году российской стороной в одностороннем порядке, и также в одностороннем порядке может быть отменено.

"Наша позиция проста - это была санкция, наложенная Россией на Грузию

в свое время, в 2019 году, что, конечно, усугубило положение наших

граждан. Если они отменят эту санкцию - это будет их решение. Мы

приветствуем, так как это будет благом для наших сограждан и

соотечественников. Это наша позиция, и эта позиция ясна", - заявил Кобахидзе, передает Новости-Грузия.

При этом он отметил, что на территории России сейчас проживает около 800 тысяч уроженцев Грузии, для которых очень важна возможность напрямую летать на историческую родину.

Кобахидзе перефразировал слова председателя комитета по внешним связям Совета Федерации РФ Григория Карасина, который сказал по поводу возобновления авиасообщения, что "для танго нужны двое". "То, что требовало одностороннего решения в 2019 году, не нуждается в танго в 2023 году. Сейчас это также требует одностороннего решения (российской стороны)", - заявил Кобахидзе.

Касаясь предупреждений о санкциях Госдепа СШ, председатель правящей партии Грузии лишь отметил: "Если кто-то хочет наказать компании, это их дело. Если кто-то хочет снять санкции, это их дело. Мы излагаем свою позицию".

О возможности восстановления авиасообщения с Грузией с конца прошлого года заявляет российская сторона. Официальные лица в Москве в комментариях не исключали такую возможность в будущем. Стоит добавить, что категорически против подобного развития ситуации в грузино- российских отношения выступила президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что это звучит "непонятно", "когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины".

Российская сторона прервала прямое авиасообщение с Грузией в 2019 году, на фоне масштабных акций протеста, вызванных приездом в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Акции были жестоко подавлены. Нынешний лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, который тогда был спикером парламента, ушел в отставку. Отношения Москвы и Тбилиси тогда достигли низшей точки со времен августовской войны 2008 года.