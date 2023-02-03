Пятница, 3 Февраля 2023 15:59

АрмИнфо.Действующая в Армении власть прекрасно осознает и свою ответственность перед страной. Об этом 3 февраля в ходе парламентских слушаний, организованных оппозицией, заявил депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Гурген Арсенян.

По его словам, непонятны угрозы со стороны оппозиции в адрес властей. <Кто вы такие, чтобы выдвигать ультиматумы? Народ уже вынес вердикт в отношении вас. Мы цивилизованная власть, что нашло свое отражение в ходе выборов. Что касается Лачинского коридора, то вам нечего сказать по этому поводу, потому что у вас нет предложений>,- заявил депутат от власти. Он заверил, что постоянные спекуляции карабахским вопросом не даст возможности оппозиции прийти во власть. <Забудьте об этом, вы придете к власти только в том случае, если армянский народ даст вам соответствующий мандат, это единственная возможность, все остальные сценарии исключены>, - сказал Арсенян.

Что касается осуществляемых шагов, то, как заметил депутат, действующая власть ответственна перед народом, осуществляя заявленную политику. Он отметил, что оппозиция заявляет о судьбе 120 тысяч жителей Арцаха, но позабыла о судьбе 3 млн граждан Армении. <Власть в Армении ответственная и перед теми, и перед другими. Она обеспечивает обслуживание интересов Армении, - заявил депутат, добавив, что урегулирование армяно-турецких отношений также соответствует интересам Армении. <Для нашей страны опасна ксенофобия. Псевдо- патриотизм является самым опасным проявлением, но мы продолжим осуществлять нашу политику, на которую вы не сможете повлиять. Провалившаяся власть никогда не вернется на те рельсы, с которых сошла. То, что вы сейчас делаете, не соответствует интересам страны. Те же действия, которыми вы руководствуетесь, приведет к новой войне>, - заявил депутат от партии власти.

Отметим, что выступление Арсеняна сопровождалось постоянными недовольными криками из зала. Председательствующий в ходе слушаний глава парламентской фракции <Армения> Сейран Оганян еле сдерживал эмоции аудитории, которая в основном была представлена оппозиционными деятелями.