Пятница, 3 Февраля 2023 14:54

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян направил письма аккредитованным в Армении послам ряда стран.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в письмах были представлены гуманитарные проблемы, возникшие в Арцахе ввиду блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также негативное влияние срыва подачи газа и электричества на повседневную жизнь людей и экономику республики.

"Было подчеркнуто, что блокада - это не первая попытка деарменизировать Арцах, а прямое продолжение агрессии против Республики Арцах, развязанной Азербайджаном в 2020 году, в результате которой была оккупирована значительная часть её территории, а 38 000 человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами.

Было отмечено, что отказ Азербайджана от предложения правительства Арцаха о проведении независимого мониторинга Кашенского рудника международной инспекционной группой - еще одно доказательство того, что "акция протеста", организованная азербайджанскими спецслужбами, преследует совсем иные цели: в частности, установить полный контроль над Лачинским коридором, что нарушает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года", - сообщает МИД НКР.

При этом он подчеркнул, что ложные утверждения Азербайджана о том, что Лачинский коридор открыт, опровергается тем фактом, что с 12 декабря 2022 года ни один автомобиль, принадлежащий хотя бы одному жителю Арцаха, не смог проехать по Лачинскому коридору.

"На самом деле только автомобили МККК и российского миротворческого контингента получают разрешение на проезд по перекрытой дороге. Более того, не сумев убедить международное сообщество в том, что "акция протеста" якобы носит экологический характер, азербайджанские власти утверждают, что происходящее в Лачине - это их внутренне дело и они не обязаны обсуждать его ни с какой страной. Однако очевидно, что все вышеупомянутые действия Азербайджана преследуют только одну цель - деарменизировать Арцах", - отметил министр.

В письмах Сергей Газарян призывает послов, аккредитованных в Республике Армения, представить своим правительствам реальную картину происходящего. "Настоятельно просим Вас передать Вашему правительству наш призыв к более действенным мерам, включая санкции или другие инструменты воздействия, по разблокированию Арцаха и предотвращению осуществления Азербайджаном своих преступных целей", - обратился Газарян.