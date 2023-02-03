Пятница, 3 Февраля 2023 14:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил использовать приложение <Путешествую без COVID-19> в качестве инструмента эпидемиологического щита и механизма доверия в рамках передачи медицинско-значимой информации в ЕАЭС.

По его словам, правительство Армении взаимодействует на межгосударственном уровне, активно сотрудничает с частным сектором и международными организациями для нахождения новых цифровых решений. <Одним из таких решений для Евразийского экономического союза стало разработанное фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития мобильное приложение <Путешествую без COVID-19>, которое обеспечило восстановление свободного передвижения граждан между нашими странами>, - сказал он.

По его словам, пять миллионов тестов, загруженных в приложение - это пять миллионов поездок. <Приложение состоялось благодаря активной поддержке правительств РФ и Армении, которые запустили пилот, ставший полноценным проектом с подключением 9 стран>, - указал премьер.

По мнению Пашиняна, несмотря на ослабление самой пандемии и восстановление свободного передвижения, приложение <Путешествую без COVID-19> создает хорошую основу для развития трансграничной цифровой медицины, обмена информацией и цифровизации медицинских карт, в соответствии с национальными требованиями и полной защитой персональных данных. <Предлагаю уже сейчас приступить к обсуждению вопросов перспективы использования приложения в качестве инструмента эпидемиологического щита и механизма доверия в рамках передачи медицинско-значимой информации>, - отметил премьер РА.

Никол Пашинян коснулся также работы цифровой платформы <Работа в ЕАЭС> - онлайн- сервисов для обеспечения свободы передвижения рабочей силы. Российский сегмент мобильного приложения с 2022 года. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития 31 января запустил армянский сегмент мобильного приложения. Таким образом, граждане стран ЕАЭС могут воспользоваться армянскими национальными сервисами, которые ранее были доступны только для граждан Армении.

Приложение, созданное ФЦИ ЕАБР, позволяет снять барьеры технического, информационного и сервисного характера, создать лучшие условия жизни и труда для граждан ЕАЭС, максимально облегчить доступ к национальным информационным сервисам, создать экосистему взаимодействия государственных и коммерческих цифровых услуг. Пользователи могут получить более 30 услуг, включая оформление вида на жительство, регистрацию юридического лица, обращения в государственные органы, а также поиск вакансий и жилья.

Напомним, что с 1 февраля 2021 года в России, Армении и Беларуси стартовал пилотный проект "Путешествую без COVID-19", которым при наличии отрицательного теста на коронавирус, зафиксированного специальными лабораториями, предоставляется право на свободное перемещение.