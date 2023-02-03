Пятница, 3 Февраля 2023 13:59

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его жена Гоар Абаджян в декабре 2022 года приобрели особняк за 112 млн драмов (около 280 тысяч долларов). Дом находится в селе Касах Котайкской области РА, примыкающий к административному району Давташен.

Так, журналисты-расследователи CivilNet выяснили, что Мирзоян купил частный дом по адресу ул. Касахи Муш, 69/1, 69/2. Согласно кадастровым документам, территория частного дома была приобретена у общины Касах в 2013 году лицом по имени Роза Галстян и до 2020 года сменилось несколько владельцев. В 2020 году землю за 20 млн драмов купил Рафаэль Мурадян, который начал строительство дома и узаконил его только в декабре 2021 года. В том же месяце Мурадян заложил особняк в ЗАО "Армсвисбанк".

Судя по фотографиям, доступным на Яндекс-карте, строительство в этом районе началось в начале 2020 года. По состоянию на март 2022 года здание было готово и выставлено на продажу.

Согласно документам, имеющимся в кадастре, 23 декабря 2022 года между продавцом Рафаэлом Мурадяном, покупателем-залогодателями Араратом Мирзояном и Гоар Абаджян, а также ОАО "Армэкономбанк", выступающим кредитором-заимодателем, был заключен ипотечный договор.

Фактически, Мирзоян переместил заложенный в "Армсвисбанке" частный дом и переместил его в залог "Армэкономбанку". (Владельцем "Армэкономбанка" является семья Хачатура Сукиасяна, члена фракции "Гражданский договор" Национального собрания).

28 декабря прошлого года, Комитет кадастра зарегистрировал права Гоар Абаджян и Арарата Мирзояна на этот частный дом. Супруги приобрели его за 112 млн драмов (по данным Кадастра рыночная стоимость составляет 115 млн драмов). Примечательно, что в договоре не прописана выплата процентов по кредиту.

В целом Мирзоян и Абаджян получили в "Армэкономбанк" кредитную линию на 345 млн драмов, из которых 112 млн ушло на покупку частного дома. По документам общая площадь участка 951 кв.м, дома 288 кв.м, также есть гараж 61 кв.м, подсобное помещение 81 кв.м.

При этом издание констатирует, что социальное положение Мирзояна при власти с годами явно улучшилось.

"Первую декларацию об имуществе и доходах Арарат Мирзоян подал в качестве чиновника в 2017 году, когда его избрали депутатом Национального собрания. Он задекларировал две квартиры в многоквартирных домах, одну машину KIA Sorento, 3 млн драмов и 500 000 драмов дохода, которые получил в качестве кредита. Изучая декларации, поданные за последние годы, становится ясно, что социальное положение Мирзояна значительно улучшилось.

В декларации 2021 года Мирзоян упомянул одну квартиру в совместной собственности в ереванской общине Ачапняк. В том же году Мирзоян продал совместную квартиру в Шенгавите за 34,7 млн драмов. Министр иностранных дел задекларировал банковский депозит в размере 70 000 долларов. На банковских счетах у него 9,1 млн драмов и 70 188 долларов (70 000 долларов - вышеупомянутый депозит), а также 8 млн драмов наличными.

Мирзоян в 2021 году задекларировал доход в размере 52,5 млн драмов, который сформировался из полученной им зарплаты от НС РА и МИД РА (около 17,8 млн драмов), от продажи квартиры (34,7 млн драмов) и др.

Он также упомянул информацию о кредите в размере 31,3 млн драмов, который был доступен по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Жена Мирзояна Гоар Абаджян является совладельцем вышеупомянутой квартирой в Ачапняке. Она также задекларировала купленный в 2019 году автомобиль Kia 2011 года выпуска, 571 тысячу драмов и 1995 долларов на банковских счетах, а также 1,5 миллиона драмов наличными. Доход Абаджян в 2021 году составил 12,1 млн драмов", - говорится в расследовании источника.

После <бархатной революции> 2018 года Арарат Мирзоян был назначен первым вице- премьером, в 2019-2021 годах занимал должность председателя НС, а с августа 2021 года является министром иностранных дел.

Примечательно, что еще в 2018 году, Мирзоян толи хвастался, то ли жаловался, что его семья не в состоянии оплатить кредит за телевизор. А за почти 5 лет пребывания у власти, его жизнь коренным образом изменилась в лучшую сторону. И в этой связи вспомнилась русская присказка: ""Мы стали жить лучше", - сказало правительство. "Мы за вас рады", - подумал народ".