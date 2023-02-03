Arminfo.info




 Пятница, 3 Февраля 2023 13:59
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении приобрел частный дом за $280 тысяч - журналисты-расследователи

Глава МИД Армении приобрел частный дом за $280 тысяч - журналисты-расследователи

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его жена Гоар Абаджян в декабре 2022 года приобрели особняк за 112 млн драмов (около 280 тысяч долларов). Дом находится в селе Касах Котайкской области РА, примыкающий к административному району Давташен.

Так, журналисты-расследователи CivilNet выяснили, что Мирзоян купил частный дом по адресу ул. Касахи Муш, 69/1, 69/2. Согласно кадастровым документам, территория частного дома была приобретена у общины Касах в 2013 году лицом по имени Роза Галстян и до 2020 года сменилось несколько владельцев. В 2020 году землю за 20 млн драмов купил Рафаэль Мурадян, который начал строительство дома и узаконил его только в декабре 2021 года. В том же месяце Мурадян заложил особняк в ЗАО "Армсвисбанк".

Судя по фотографиям, доступным на Яндекс-карте, строительство в этом районе началось в начале 2020 года. По состоянию на март 2022 года здание было готово и выставлено на продажу.

Согласно документам, имеющимся в кадастре, 23 декабря 2022 года между продавцом Рафаэлом Мурадяном, покупателем-залогодателями Араратом Мирзояном и Гоар Абаджян, а также ОАО "Армэкономбанк", выступающим кредитором-заимодателем, был заключен ипотечный договор.

Фактически, Мирзоян переместил заложенный в "Армсвисбанке" частный дом и переместил его в залог "Армэкономбанку". (Владельцем "Армэкономбанка" является семья Хачатура Сукиасяна, члена фракции "Гражданский договор" Национального собрания).

28 декабря прошлого года, Комитет кадастра зарегистрировал права Гоар Абаджян и Арарата Мирзояна на этот частный дом. Супруги приобрели его за 112 млн драмов (по данным Кадастра рыночная стоимость составляет 115 млн драмов). Примечательно, что в договоре не прописана выплата процентов по кредиту.

В целом Мирзоян и Абаджян получили в "Армэкономбанк" кредитную линию на 345 млн драмов, из которых 112 млн ушло на покупку частного дома. По документам общая площадь участка 951 кв.м, дома 288 кв.м, также есть гараж 61 кв.м, подсобное помещение 81 кв.м.

При этом издание констатирует, что социальное положение Мирзояна при власти с годами явно улучшилось.

"Первую декларацию об имуществе и доходах Арарат Мирзоян подал в качестве чиновника в 2017 году, когда его избрали депутатом Национального собрания. Он задекларировал две квартиры в многоквартирных домах, одну машину KIA Sorento, 3 млн драмов и 500 000 драмов дохода, которые получил в качестве кредита. Изучая декларации, поданные за последние годы, становится ясно, что социальное положение Мирзояна значительно улучшилось.

В декларации 2021 года Мирзоян упомянул одну квартиру в совместной собственности в ереванской общине Ачапняк. В том же году Мирзоян продал совместную квартиру в Шенгавите за 34,7 млн драмов. Министр иностранных дел задекларировал банковский депозит в размере 70 000 долларов. На банковских счетах у него 9,1 млн драмов и 70 188 долларов (70 000 долларов - вышеупомянутый депозит), а также 8 млн драмов наличными.

Мирзоян в 2021 году задекларировал доход в размере 52,5 млн драмов, который сформировался из полученной им зарплаты от НС РА и МИД РА (около 17,8 млн драмов), от продажи квартиры (34,7 млн драмов) и др.

Он также упомянул информацию о кредите в размере 31,3 млн драмов, который был доступен по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Жена Мирзояна Гоар Абаджян является совладельцем вышеупомянутой квартирой в Ачапняке. Она также задекларировала купленный в 2019 году автомобиль Kia 2011 года выпуска, 571 тысячу драмов и 1995 долларов на банковских счетах, а также 1,5 миллиона драмов наличными. Доход Абаджян в 2021 году составил 12,1 млн драмов", - говорится в расследовании источника.

После <бархатной революции> 2018 года Арарат Мирзоян был назначен первым вице- премьером, в 2019-2021 годах занимал должность председателя НС, а с августа 2021 года является министром иностранных дел.

Примечательно, что еще в 2018 году, Мирзоян толи хвастался, то ли жаловался, что его семья не в состоянии оплатить кредит за телевизор. А за почти 5 лет пребывания у власти, его жизнь коренным образом изменилась в лучшую сторону. И в этой связи вспомнилась русская присказка: ""Мы стали жить лучше", - сказало правительство.  "Мы за вас рады", - подумал народ".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мнение: Предстоящие выборы в Турции – последняя решающая политическая битва для Реджепа Тайипа ЭрдоганаМнение: Предстоящие выборы в Турции – последняя решающая политическая битва для Реджепа Тайипа Эрдогана
Институт Лемкина вновь предупредил Азербайджан об ответственностиИнститут Лемкина вновь предупредил Азербайджан об ответственности
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Чавушоглу убежден: В ближайшее время Южный Кавказ станет регионом, где будет мир и развитиеЧавушоглу убежден: В ближайшее время Южный Кавказ станет регионом, где будет мир и развитие
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Госдепе США категорично высказались по поводу возобновления авиасообщения между Россией и ГрузиейВ Госдепе США категорично высказались по поводу возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
Российский эксперт: Российский эксперт: "Зангезурский коридор" будет иметь для Турции стратегическое и геополитическое влияние и уничтожит Армению
Депутат от <ГД>: постоянные спекуляции карабахским вопросом не дадут возможности оппозиции  прийти во властьДепутат от <ГД>: постоянные спекуляции карабахским вопросом не дадут возможности оппозиции  прийти во власть
Глава МИД Арцаха призывает послов, аккредитованных в Армении, представить своим правительствам реальную картину происходящего вокруг Нагорного КарабахаГлава МИД Арцаха призывает послов, аккредитованных в Армении, представить своим правительствам реальную картину происходящего вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян предложил использовать приложение <Путешествую без COVID-19> в качестве инструмента эпидемиологического щитаПашинян предложил использовать приложение <Путешествую без COVID-19> в качестве инструмента эпидемиологического щита
Глава МИД Армении приобрел частный дом за $280 тысяч - журналисты-расследователиГлава МИД Армении приобрел частный дом за $280 тысяч - журналисты-расследователи
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
В Ереване и Бухаресте убеждены: Энергетические и геополитические интересы не должны быть превыше прав человека на Южном КавказеВ Ереване и Бухаресте убеждены: Энергетические и геополитические интересы не должны быть превыше прав человека на Южном Кавказе
Оппозиционер: для изменения ситуации необходима широкая общественная консолидацияОппозиционер: для изменения ситуации необходима широкая общественная консолидация
Копыркин: Несмотря на новые вызовы, Россия продолжает оставаться рядом с братской АрмениейКопыркин: Несмотря на новые вызовы, Россия продолжает оставаться рядом с братской Арменией
Депутат: слушания в НС проходят в сложной геополитической ситуации, оказывающей серьезное влияние на Армению и АрцахДепутат: слушания в НС проходят в сложной геополитической ситуации, оказывающей серьезное влияние на Армению и Арцах
Прекращены полномочия Эдуарда Агаджаняна в качестве председателя комиссии НС по внешним связямПрекращены полномочия Эдуарда Агаджаняна в качестве председателя комиссии НС по внешним связям
Лачинский коридор, вопреки заявлению от 9 ноября, не под контролем российских миротворцев: Пашинян МишустинуЛачинский коридор, вопреки заявлению от 9 ноября, не под контролем российских миротворцев: Пашинян Мишустину
В Индексе демократии Армения с 89-й позиции поднялась на 82-юВ Индексе демократии Армения с 89-й позиции поднялась на 82-ю
Россия искренне дорожит союзническими и партнёрскими отношениями с Арменией - МишустинРоссия искренне дорожит союзническими и партнёрскими отношениями с Арменией - Мишустин
Выявлены крупные нарушения в процессе реализации кредитных и грантовых программ на строительство школВыявлены крупные нарушения в процессе реализации кредитных и грантовых программ на строительство школ
Действия Баку ведут ко второму Геноциду армян - Дэвид ФиллипсДействия Баку ведут ко второму Геноциду армян - Дэвид Филлипс
Фонд Фонд "КОНРАД АДЕНАУЭР" готов расширить рамки сотрудничества с правительством Армении
Дашнакцаканы обсудили с послом Франции ситуацию вокруг АрцахаДашнакцаканы обсудили с послом Франции ситуацию вокруг Арцаха
Бывший министр образования, науки, культуры и спорта стал советником президента АрменииБывший министр образования, науки, культуры и спорта стал советником президента Армении
На Армению надвигается активный циклон со СредиземноморьяНа Армению надвигается активный циклон со Средиземноморья
МККК рассказали о проделанной гуманитарной работе, связанной с блокадой АрцахаМККК рассказали о проделанной гуманитарной работе, связанной с блокадой Арцаха
Турция и Азербайджан продолжают в унисон завуалировано угрожать АрменииТурция и Азербайджан продолжают в унисон завуалировано угрожать Армении
Мирзоян и Копыркин обсудили региональные процессыМирзоян и Копыркин обсудили региональные процессы
Международная ассоциация исследователей геноцида осудила блокаду Арцаха и призвала привлечь Азербайджан к ответственностиМеждународная ассоциация исследователей геноцида осудила блокаду Арцаха и призвала привлечь Азербайджан к ответственности
Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составеПашинян принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе
Правящая в Армении сила никак не определится с кандидатурой Защитника прав человекаПравящая в Армении сила никак не определится с кандидатурой Защитника прав человека
Генпрокуратура Армении выявила недостачи на центральном складе инженерных войск ВС РАГенпрокуратура Армении выявила недостачи на центральном складе инженерных войск ВС РА
ВОЗ пообещала еще раз обсудить ситуацию по Арцаху ВОЗ пообещала еще раз обсудить ситуацию по Арцаху
Лавров: России сложно определяться с дальнейшими шагами по карабахскому урегулированиюЛавров: России сложно определяться с дальнейшими шагами по карабахскому урегулированию
Лавров: Россия не обращалась к государствам-членам ОДКБ за помощью в рамках СВОЛавров: Россия не обращалась к государствам-членам ОДКБ за помощью в рамках СВО
Минздрав: Жизни 3 военнослужащих, пострадавших в результате пожара в Гегаркунике, ничего не угрожаетМинздрав: Жизни 3 военнослужащих, пострадавших в результате пожара в Гегаркунике, ничего не угрожает
Поэзия и музыка: В Ереване покажут Поэзия и музыка: В Ереване покажут "Подарок любимой женщине"
Лавров: Для возобладания на Южном Кавказе конструктивной нацеленности на созидание Россия продвигает региональный формат Лавров: Для возобладания на Южном Кавказе конструктивной нацеленности на созидание Россия продвигает региональный формат "3+3"
Началась подготовка к внедрению системы всеобщего медицинского страхования - министрНачалась подготовка к внедрению системы всеобщего медицинского страхования - министр
Давид Бабаян провел параллели между Сталинградом и Арцахом, и раскрыл скрытые посылы известных событийДавид Бабаян провел параллели между Сталинградом и Арцахом, и раскрыл скрытые посылы известных событий
Посол Армении в Польше подчеркнул необходимость обеспечения жизненно важных прав детей осажденного АрцахаПосол Армении в Польше подчеркнул необходимость обеспечения жизненно важных прав детей осажденного Арцаха
Посол Израиля в Армении отреагировал на нападки израильских радикалов на представителей армянской общины в ИерусалимеПосол Израиля в Армении отреагировал на нападки израильских радикалов на представителей армянской общины в Иерусалиме
Депутат: Генсек СЕ выражает обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре, однако только заявлений недостаточноДепутат: Генсек СЕ выражает обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре, однако только заявлений недостаточно
Энтони Блинкен назначил Луиса Л. Боно старшим советником по переговорам на КавказеЭнтони Блинкен назначил Луиса Л. Боно старшим советником по переговорам на Кавказе
У специального армейского корпуса ВС РА новый командующий и заместителиУ специального армейского корпуса ВС РА новый командующий и заместители
В Казахстане состоится встреча глав правительств России и АрменииВ Казахстане состоится встреча глав правительств России и Армении
Замглавы МИД: Приобретение иранского оружия не входит в планы АрменииЗамглавы МИД: Приобретение иранского оружия не входит в планы Армении
В Европарламенте осудили политику Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия в Нагорном КарабахеВ Европарламенте осудили политику Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе
Комиссия по внешним отношениям парламента Бельгии призывает Азербайджан открыть Лачинский коридорКомиссия по внешним отношениям парламента Бельгии призывает Азербайджан открыть Лачинский коридор
Замминистра: добыча песка из приграничной реки Аракс может привести к изменению ее русла, и, как следствие, к изменению границ государстваЗамминистра: добыча песка из приграничной реки Аракс может привести к изменению ее русла, и, как следствие, к изменению границ государства
Оппозиционер: необходимо проводить осторожную политику, особенно, в отношении стратегического партнераОппозиционер: необходимо проводить осторожную политику, особенно, в отношении стратегического партнера
Посольство Болгарии: Долгожданное прямое авиасообщение между Софией и Ереваном является необходимым условием для укрепления экономических и культурных связейПосольство Болгарии: Долгожданное прямое авиасообщение между Софией и Ереваном является необходимым условием для укрепления экономических и культурных связей
Посольство Армении в ОАЭ обратилось к гражданам РА: Въездные визы по-прежнему нужны при въезде в ЭмиратыПосольство Армении в ОАЭ обратилось к гражданам РА: Въездные визы по-прежнему нужны при въезде в Эмираты
Куда глядело Минэкономики РА? Под предлогом разбивки интенсивных садов похищена крупная сумма госсредствКуда глядело Минэкономики РА? Под предлогом разбивки интенсивных садов похищена крупная сумма госсредств
Омбудсмен о блокаде Арцаха: Международное сообщество ввело санкции в отношении России, почему то же самое нельзя сделать с Азербайджаном?Омбудсмен о блокаде Арцаха: Международное сообщество ввело санкции в отношении России, почему то же самое нельзя сделать с Азербайджаном?
Пашинян в разговоре с Путиным коснулся гуманитарного кризиса в Нагорном КарабахеПашинян в разговоре с Путиным коснулся гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
Лавров: Россия готова организовать в Москве очередной раунд переговоров глав МИД Армении и АзербайджанаЛавров: Россия готова организовать в Москве очередной раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Высокие технологии для высокого искусстваВысокие технологии для высокого искусства
Читать больше



Эксперты
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по АзербайджануПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломатРоссия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
Читать больше
Комментируемые
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Оппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на АрмениюОппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению
СМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападениеСМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение
Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного КавказаМосква обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломатРоссия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридореСпецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
Азербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в АрцахАзербайджан частично открыл вентиль газопровода, через который подается газ из Армении в Арцах
Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем АрменияВостоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикойВ Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного КарабахаМнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужитьНикол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопросаРоссийский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБИмангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна