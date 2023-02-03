Пятница, 3 Февраля 2023 13:56

АрмИнфо.Алма-Атинская декларация не должна быть краеугольным документом для урегулирования армяно-азербайджанских отношений, особенно в контексте нагорно-карабахской проблемы. Об этом заявил зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян, комментируя вчерашнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу Арцахских переговоров, вызвавшее широкий общественный резонанс в РА.

Так, Ашотян подчеркнул, что развязанную Азербайджаном военную агрессию - 44- дневную войну, нельзя считать оправданной никоим образом, поскольку территориальная целостность является лишь одним из трех основополагающих принципов, выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ, в том числе Россией. В этом ключе он напомнил о двух других принципах - неприменение силы или исключение угрозы применения силы и право народа Арцаха на самоопределение, которые на сегодняшний день либо нарушены, либо игнорируются.

В тоже время политик призвал различать 7 районов от других территорий Нагорно- Карабахской Республики, оккупированных Азербайджаном, таких как Гадрут и Шуши.

"По поводу отклонения предложений так называемой прежней властью, хочу напомнить, что в 2008-2018 годах ни разу ни в одном публичном выступлении ни одна из стран- сопредседателей МГ ОБСЕ не говорила о деструктивной позиции Армении в отношении переговорного процесса. Более того, 22 апреля 2016 года тот же министр иностранных дел России заявил, в частности, что "Армения не отказывалась от Казанского документа"", - обратил внимание Ашотян.

"Да, Алма-Атинская декларация, как мы неоднократно настаивали, не должна быть краеугольным документом для урегулирования армяно-азербайджанских отношений, особенно в контексте Нагорно-карабахской проблемы. Однако Лавров ошибается в своих толкованиях Алма-Атинской декларации, поскольку до подписания Алма-Атинской декларации Нагорно-Карабахская Республика уже не входила в состав Азербайджана по тогдашнему законодательству Советского Союза. Если эти обстоятельства не учитывать, то, как гласит русская пословица, можно с водой выплеснуть и ребенка", - резюмировал Ашотян.

Отметим, что 2 февраля Лавров касаясь нагорно-карабахского конфликта заявил, что " Армения долгие годы Армения оккупировала 7 районов вокруг Азербайджана". При этом он отметил, что предыдущее руководства Армении не очень позитивно воспринимало российские предложения по урегулированию, "желая продолжать удерживать те территории, на которые она никогда не претендовала", добавив, что Азербайджан вернул себе "те земли, которые ему принадлежали".

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас, когда Армения вместе с Азербайджаном и ЕС подписали документ о готовности заключать мирный договор на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, России как-то сложно определяться с дальнейшими шагами. Он это обусловил тем, что в Алма-Атинской декларации отмечается, что границы между новыми государствами будут проходить по административным границам СССР и союзных Республик. "Включая, конечно же, и Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР в составе которой находилась Нагорно-Карабахская автономная область. Так, что здесь ситуация многослойная", - сказал Лавров.

Добавим, что Алма-Атинская декларация гласит, что страны присоединяются к документу в существующих на тот момент границах. То есть, априори Азербайджан, который подписал документ лишь в 1993 году, присоединился к нему без Арцаха.