Пятница, 3 Февраля 2023 13:51

АрмИнфо.Арцах столкнулся с серьезным гуманитарным кризисом. Об этом 3 февраля на парламентских слушаниях, посвященных проекту заявления Национального Собрания РА по ситуации в зоне коридора, заявил депутат НС РА от оппозиционной фракции <Армения> Андраник Теванян.

По его словам, в 12 декабря 2022 года Лачинский коридор закрыт властями Азербайджана. Между тем, действия властей Армении не могут не вызывать удивления. <Для них важно, чтобы вопрос Лачинского коридора стал частью общего потока информации, никак не связанного с Арменией>, - сказал депутат, напомнив, что фракцией <Армения> 13 февраля была предпринята попытка проведения внеочередного заседания НС в целях принятия соответствующего заявления НС, в котором осуждались преступные действия Азербайджана. В документе содержалась поддержка народу Арцаха и призыв к российским миротворцам в рамках своего мандата предпринять необходимые шаги по разблокированию коридора, однако власти сделали все возможное, чтобы данный вопрос не нашел своего отражения в тексте документа.

Теванян подчеркнул, что фракция убеждена в отсутствии предпосылок для нахождения Арцаха в составе Азербайджана. Исходя из декларации о независимости, и Конституции РА, Ереван принял на себя обязательства по обеспечению безопасности народа Нагорного Карабаха. Но в данном вопросе власти Армении не согласны. Во многом по этой причине разработан проект нового заявления НС, который в ближайшее время будет внесен в обращение Национального Собрания. <Власти Армении рассматривают Нагорный Карабах как часть территории Азербайджана, мы

- нет. Для властей РА вопрос самоопределения Арцаха не должен быть в повестке Армении, мы придерживаемся другого мнения. Власти Армении отказываются от выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности Арцаха, у нас по этому вопросу другое мнение>, - сказал Теванян.

Оппозиционер подчеркнул, что нынешняя ситуация вокруг Арцаха и Армении возникла 9 мая 2018 года, после выступления премьер-министра РА в Степанакерте. И если сопоставить это заявление с его сегодняшними выступлениями, то можно сделать вывод, что они идентичны. 9 мая 2018 года Пашинян заявил, что не ведет переговоров вокруг Арцаха, поскольку у него нет соответствующего мандата, и переговоры должны вести карабахцы. Сегодня, как отметил Теванян, это же заявление повторяется. Как результат, была война, которая принесла армянскому народу поражение. <Они довели дело до того, что Армения не только <умывает руки> от Карабаха, но и всеми силами способствуют тому, чтобы Лачинский коридор оставался закрытым, потому, что 6 октября в Праге в ходе четырехсторонней встречи, в которой участвовали Пашинян, Алиев, Макрон и Мишель, глава армянского правительства согласился рассматривать Нагорный Карабах как часть территории Азербайджана. В этом контексте, если данная территория признается частью Азербайджана, то о каком Лачинском коридоре идет речь>, - сказал Теванян.

Он отметил, что еще есть время для изменения ситуации, но для этого необходима широкая общественная консолидация.