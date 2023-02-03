Пятница, 3 Февраля 2023 13:50

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин с рабочим визитом находится в Вайоц Дзоре.

Как сообщает пресс-служба Русского Дома, во время встречи с губернатором области Араратом Григоряном посол подчеркнул роль и значение многовековой дружбы армянского и русского народов.

При этом он добавил, что Россия продолжает предпринимать шаги по дальнейшему углублению работы с областями Армении и реализации совместных программ.

"Несмотря на новые вызовы, Россия продолжает оставаться рядом с братской Арменией", - отметил Копыркин.

Губернатор, в свою очередь, поблагодарил посла за визит и добавил: "Несмотря на то, кто что говорит, мы, в частности, Вайоцдзорская область, продолжаем быть с Россией. Мы уверены, что Россия всегда поддержит нас".