Пятница, 3 Февраля 2023 10:08

АрмИнфо. В Казахстане проходит V международный технологический форум Digital Almaty. В нем принимают участие 15 тысяч человек из 30 стран мира.

Накануне завершился первый день работы форума Digital Almaty. Руководители крупных IT-компаний и известные международные эксперты обсуждали цифровую повестку Евразийского экономического союза, передаёт корреспондент «Хабар 24».

Место для проведения этого крупного мероприятия выбрано неслучайно. В Алматы уровень цифровизации является одним из самых высоких в Казахстане. Алматы - столица IT-индустрии Казахстана. Практически все ведущие цифровые компании базируются именно здесь. Потому что в мегаполисе сформирована инфраструктура, благоприятно сказывающаяся на развитии отрасли.

Это подчеркнул вчера на открытии форума министр цифрового развития РК Багдат Мусин. В целом на казахстанском IT-рынке сегодня больше 10 тысяч IT-компаний, и в них заняты 150 тысяч специалистов.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: - Вы же понимаете, что цифровизация - это двигатель всех реформ. И все бизнес-инициативы связаны с IT-отраслью. Поэтому цифровая индустрия в этом и заключается, что именно с помощью цифровизации можно вносить новшества в любые отрасли экономики. Сегодня на площадке форума работали 20 панельных сессий. Обсуждались самые разные темы: от цифрового майнинга в Казахстане до роботизации многих сфер жизни. И даже говорили о том, как улучшить положение женщин с помощью цифровизации. Мужчины были удивлены, узнав, как много бумажных документов нужно собирать будущим мамам перед рождением ребенка. Представители министерства цифрового развития рассказали, что сейчас прорабатывается комплекс оказания услуг, который позволит получить их максимум за час.

В целом, участники форума из других государств отмечают высокий уровень цифровизации в Казахстане.

Мария Майданюк, руководитель направления развития стартапов: - Мы очень впечатлены тем, как развивается действительно эта система, какие проекты у вас появляются, как с ними работают. Поэтому мы считаем, что у вас все идет огромными шагами вперед, и мы очень рады быть партнерами. Дмитрий Макарук, директор брестского научно-технологического парка: - Я видел стартап из Казахстана, который занимаются скринингом рака. То есть они берут снимки компьютерной томографии. В Бресте у меня есть такие же резиденты, которые занимаются уже на МРТ-снимках. То есть если объединить усилия, то решения задач, допустим, по определению ранней стадии рака намного быстрее бы проходило.

Цифровая трансформация успешно происходит в промышленной сфере, здравоохранении и образовании. А теперь и новый тренд в стране – креативная индустрия. Развитие этой отрасли и других участники форума обсудят завтра. Добавим, Digital Almaty - это не только обмен опытом, но и возможность обрести новые контакты, узнать о новейших технологиях.



Второй день форума начнется с пленарного заседания, в работе которого примут участие главы правительств стран ЕАЭС. А в ходе панельных сессий во второй день участники форума обсудят развитие технопарков, тренды корпоративных инноваций, вопросы регулирования данных на цифровых рынках, креативные индустрии и цифровизацию для общественного блага.

Ранее сообщалось, что премьер-министры стран ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии пятого юбилейного форума Digital Almaty и ознакомятся с международной выставкой цифровых проектов.