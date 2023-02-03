Пятница, 3 Февраля 2023 00:03

АрмИнфо. Российская Федерация - ключевой партнер Республики Армения в сфере безопасности и, к сожалению, у нас не очень хорошая ситуацию в сфере безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян 2 февраля на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, состоявшейся на полях проходящего в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета.

<Вы знаете, что уже больше месяца заблокирован Лачинский коридор, который согласно Трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения должен находиться под контролем российских миротворцев. Сейчас получается, что Лачинский коридор не находится под контролем российских миротворцев, что создает конкретные проблемы>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис. <Это очень важный и чувствительный вопрос в наших двусторонних отношениях. К сожалению, в сфере безопасности у нас есть некоторые вопросы и в многостороннем формате, в ОДКБ, и мы надеемся, что нам удастся решить все эти вопросы. Мы работаем, мы заинтересованы, но пока, честно говоря, не намечается никаких подвижек в этих направлениях>, -указал армянский премьер.

По словам Пашиняна, в ходе ереванского саммита ОДКБ армянской стороне <казалось, что пришли к конкретным договоренностям по поводу открытия региональных экономических и транспортных коммуникаций>. <Владимир Владимирович приехал с конкретными предложениями, и мы согласовали нюансы выполнения этих согласованных вариантов открытия региональных коммуникаций, но, к сожалению, потом эти договоренности не удалось выполнить из-за деструктивной и контрпродуктивной позиции Азербайджанской Республики>, - подчеркнул глава правительства РА.

Никол Пашинян подтвердил заинтересованность Еревана в открытии транспортных и экономических коммуникаций, поскольку <фактически Республика Армения в течение последних 30 лет находится в состоянии блокады со стороны Азербайджана>.

Вместе с тем, как отметил премьер, разблокировка региональных коммуникаций должна происходить в соответствии с законодательством Республики Армения. <Я имею в виду 9-й пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, мы более конкретизировали его в Трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года. Мы неоднократно говорили, что в реализации 9-го пункта Трехстороннего заявления мы должны действовать согласно законодательству тех стран, по территориям которых проходят коммуникации, о которых говорится в 9-м пункте Трехстороннего заявления>, - сказал Пашинян.

Отметив, что совместная повестка очень широкая, он выразил уверенность в том, что в ходе встречи с Михаилом Мишустиным будут обсуждены все вопросы повестки.