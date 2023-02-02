Четверг, 2 Февраля 2023 21:37

АрмИнфо. В Индексе демократии 2022 года, составленной аналитической группой The Economist Intelligence Unit, Армения признана <гибридной страной> и занимает 82-е место в мире.

Армения опережает занявшую 90-е место <гибридную страну> Грузию и занявшую 103-е место Турцию. Азербайджан (на 134-м месте), Россия (146-м) и Иран (154-м месте) причислены к странам с <авторитарным режимом>. Напомним, что в Индексе демократии-2021, Армения занимала 89-е место, а в 2020-м была на 89-м месте.

Индекс разделяет страны на четыре группы: абсолютная демократия, несовершенная демократия, гибридная система правления, авторитарный режим. При составлении отчета эксперты учитывают пять основных факторов: избирательные процессы - плюрализм, эффективность правительства, политическую активность, политическую культуру, гражданские свободы.