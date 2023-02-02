Четверг, 2 Февраля 2023 21:35

АрмИнфо. Россия последовательно выступает за разблокирование экономических и транспортных связей в Закавказье. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Алматы.

<Считаем важным обеспечить выполнение договорённостей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана. Создание новых транспортных инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона>, - сказал он, передает пресс-служба правительства РФ.

По его словам, Россия искренне дорожим союзническими и партнёрскими отношениями с Арменией. <Наши страны связывают добрые, братские отношения, опирающиеся на историческую дружбу российского и армянского народов. На уровне правительств ведётся активнейшая работа по укреплению торгово-экономического взаимодействия. И, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше сотрудничество успешно развивается>, отметил премьер.

Михаил Мишустин отметил, что Россия является ведущим внешнеторговым партнёром и главным сейчас инвестором в экономику Армении. <Приведу примеры. В январе - ноябре минувшего года взаимный товарооборот вырос на 77% по сравнению с 2021 годом. Он превысил 4,1 млрд долларов, что является рекордом на сегодняшний день в нашей взаимной торговле. Объём накопленных российских инвестиций составляет порядка 2 млрд долларов. Более 40 ведущих российских компаний работают на армянском рынке, входят в число крупнейших налогоплательщиков Армении>, - отметил он.

Глава российского правительства предложил активнее запускать новые совместные проекты. <Мы сейчас с Вами, уважаемый Никол Воваевич, обсуждали подробно промышленную кооперацию. И сферы, которые традиционно могут быть интересными, - это мирный атом, энергетика, горнорудная промышленность, транспорт, логистика, цифровые технологии. Практические вопросы решаются на уровне межправкомиссии. Её возглавляет с нашей стороны Алексей Логвинович (Оверчук). Он напомнил, что программа экономического сотрудничества действует до 2025 года. Сотрудничество также расширяется по линии Российского экспортного центра. За 2022 год организовали 24 бизнес-миссии в Армению с участием десятков регионов России.

Как считает Мишустин, у армянских предпринимателей появились сейчас отличные возможности для работы на российском рынке <в связи с уходом недружественных государств с него>. <Имею в виду не только крупный бизнес, но также малые и средние предприятия, - что будет способствовать росту рабочих мест. И особое значение, конечно, мы традиционно придаём нашему образованию. В российских вузах обучается около 5 тысяч армянских студентов. На предстоящий учебный год выделена квота в 250 стипендий по линии Правительства Российской Федерации. И готов обсудить с Вами, уважаемый Никол Воваевич, все актуальные вопросы нашей двусторонней повестки>, - заключил российский премьер.

Армянский премьер, в свою премьер в свою очередь, согласился с тем, что появилась новая динамика в сфере торгово-экономических отношений, во взаимной торговле. <У нас очень хороший, большой рост. Я неоднократно говорил, что есть, конечно, некоторые объективные предпосылки, но я хочу подчеркнуть в этой динамике особую личную роль Владимира Владимировича Путина, Вашу личную роль и роль вице-премьера Российской Федерации Алексея Логвиновича Оверчука. Вы знаете, у нас, к сожалению, очень часто появляются логистические проблемы, и мы очень благодарны, что каждый раз вы оперативно реагируете и принимаете решения, которые способствуют быстрому решению этих проблем>, - отметил Никол Пашинян.

Напомним, что 2 февраля в Алматы состоялось заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза в узком составе, 3 февраля предстоит встреча в расширенном формате.