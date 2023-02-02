Четверг, 2 Февраля 2023 19:00

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении выявила крупные нарушения при изучении результатов проверки <Кредитно-грантовых программ повышения уровня сейсмобезопасности школ>, реализуемой Фондом территориального развития Армении при поддержке Азиатского банка развития.

Согласно пресс-службе надзорного органа, нарушения выявлены в процессе заключения и исполнения всех договоров на разработку проектов и оказание услуг по авторскому контролю за 2017-2019 годы. Установлено, что 300 экспертов не являлись сотрудниками соответствующих компаний на момент подписания договоров и в процессе их исполнения, а также представили в Фонд развития регионов недостоверную информацию. А должностные лица Фонда, не проверяя достоверность предоставленной компаниями информации, выплатили компаниям за этих сотрудников в общей сложности около 125,9 млн драмов.

Также зафиксировано нарушение при заключении и исполнении договоров технического контроля - некоторые специалисты, не оказавшие фактических услуг, получили от Фонда 10,8 млн драмов. А должностные лица Фонда, используя свое служебное положение, подписали договоры с физическими лицами, не имевшими лицензии на занятие соответствующей деятельностью, с целью предоставления той же услуги, совершив хищение 37,3 млн драмов. В целом ущерб, нанесенный различными эпизодами, составил 173 млн 965 тыс. 534 драма.

27 января 2023 года на основании сообщения о преступлении, направленного Управлением по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры, в Антикоррупционном комитете возбуждено уголовное дело за хищение имущества в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы или невыполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, и внесение заведомо ложных сведений или записей должностным лицом в официальные документы.