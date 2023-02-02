Четверг, 2 Февраля 2023 18:29

АрмИнфо. Азербайджан закрыл Лачинский коридор, соединяющий Арцах с Арменией. Это является серьезным нарушением условий прекращения огня и международного гуманитарного права. Об этом заявил директор программы по миростроительству и правам человека Института исследований в области прав человека Колумбийского университета и модератор дискуссии под названием <Предотвращение второго Геноцида армян> Дэвид Филлипс.

В онлайн-вебинаре приняли участие государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян, сопредседатель Армянского конгресса Америки Ван Григорян и член комитета Сената США по международным отношениям Крис Ван Холлен.

Открывая дискуссию, Филипс отметил, что цель дискусси - представить сложнейшую ситуацию, сложившуюся в Арцахе в результате блокады. По его словам, из-за блокады в Арцахе нарушен доступ к товарам и услугам первой необходимости, включая продукты питания, топливо и лекарства, для 120 000 армян, фактически оказавшихся в блокаде. <Эти действия, по сути, ведут ко второму Геноциду армян. Именно так мы назвали сегодняшнюю дискуссию>, - заявил он.

Сенатор Крис Ван Холлен в своем выступлении отметил, что сегодня мир является свидетелем очередного эпизода агрессивной политики Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха. <Более 50 дней Азербайджан держит народ Арцаха в осаде, лишая его продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. В блокаде 30 000 детей, 20 000 стариков и 9 000 инвалидов. Мы являемся свидетелями углубления гуманитарного кризиса день ото дня>, - сказал он.

Ван Григорян, в свою очередь, отметил, что заявления высокопоставленных лиц Азербайджана доказывают, что Азербайджан пытается изгнать народы Армении и Арцаха с их родины. <Эти <экоактивисты> не являются экоактивистами, они сотрудники спецслужб и различными способами связаны с кланом Алиева, у них есть официальные полномочия>, заметил он. По его словам, президенты Азербайджана и Турции готовят свой народ к новой войне. <Арцах имеет право на самооборону, и я надеюсь, что США и другие страны поддержат его в этом вопросе>, - подчеркнул сопредседатель Армянского конгресса Америки.

Приветствуя инициативу, Рубен Варданян поблагодарил за организацию мероприятия и поддержку Арцаха. Он указал, что проблема не только в конфликте между Арцахом и Азербайджаном, проблема в праве арцахцев жить на своей родине. <Мы сказали, что готовы к переговорам, мы готовы к обсуждению, мы готовы к миру, но он должен соблюдаться всеми сторонами. Мы можем жить бок о бок, но никогда в рамках одного государства, что абсолютно неприемлемо для президента Алиева, который открыто заявляет, что предпочитает Арцах без армян, если армяне не хотят жить по законам Азербайджана. Это серьезный вызов праву наций на самоопределение и другим демократическим принципам, сказал Варданян.

По мнению госминистра Арцаха, международные акторы должны выражать четкую позицию на государственном уровне. <Это не только юридический вопрос, но и грубое нарушение прав человека, которое недопустимо ни по каким стандартам. Поэтому очень важно оказать давление на Азербайджан, чтобы показать, что это неприемлемо. Также очень важно установить возможные санкции в отношении сторон, лиц, нарушающих права, потому что они нарушают нормальные условия жизни людей. Считаю очень важным поднять вопрос о доступе к воздушному коридору, чтобы доставить гуманитарную помощь в Арцах и не зависеть от дороги>, подчеркнул он.