Четверг, 2 Февраля 2023 18:12

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял руководителя региональной программы "Политический диалог. Южный Кавказ" Фонда КОНАРД АДЕНАУЭР Штефана Малериуса.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Вице-премьер Хачатрян придал важность деятельности Фонда и реализуемым в Армении программам. При этом он указал на важность сотрудничества в сфере электронного управления и технологического образования.

Штефан Малериус в свою очередь выразил готовность от имени Фонда расширить рамки сотрудничества в соответствии с предложениями правительства Армении. Согласно сообщению, стороны обсудили возможности развития взаимодействия в контексте реализации программ, представляющих взаимный интерес.