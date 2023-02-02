Четверг, 2 Февраля 2023 18:03

АрмИнфо. Политический представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян и представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян провели встречу с послом Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщили в пресс-службе АРФД, в ходе встречи 2 февраля собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха в результате блокады Лачинского коридора.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 53 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.