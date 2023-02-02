Четверг, 2 Февраля 2023 17:59

АрмИнфо. На Армению надвигается активный циклон со Средиземноморья. С таким предупреждением выступил Фонд <Дорожный департамент>.

Согласно источнику, в связи с проникновением циклона во второй половине дня 2-го февраля, а также в ночь со 2-го на 3-е февраля на большей части территории республики ожидается снег. В Лорийской, в горных районах Арагацотнской, Котайкской, Гегаркуникской, Вайоцдзорской областей ожидается интенсивное усиление ветра с порывами до 18-20 м/с, будет наблюдаться низкая горизонтальная видимость.

Во второй половине 2 февраля в Араратской долине и Ереване ожидается мокрый снег, вечером и ночью - снег. Осадки прекратятся во второй половине дня 3 февраля.

Ночью и утром 2-3 февраля на дорогах республики ожидается гололедица. <Призываем водителей быть бдительными>, - говорится в сообщении.