Четверг, 2 Февраля 2023 17:31

АрмИнфо. Турция и Азербайджан продолжают в унисон завуалировано угрожать Армении. Так, министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар на закрытии учений "Зима- 2023" в Карсе в очередной раз заявил, что сотрудничество с Азербайджаном будет продолжено.

При этом он заявил, что Турция поддерживает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, выступив, игнорируя позицию армянской стороны, за открытие коридора через Сюникскую области РА. Он заверил, что коридор всем пойдет на пользу, принесет мир и стабильность всему региону: "Для достижения мира, безопасности стран мы полностью поддерживаем этот проект".

В свою очередь его азербайджанский коллега Хакир Гасанов, прилетевший в Карс для участия в закрытии учений, выразил надежду, что такие учения внесут вклад в установление мира в регионе.

Затем он заявил, что "Армения должна положительно относиться к мирному предложению Азербайджана". Правда он не уточнил о каком мирном предложении может идти речь на фоне не прекращающейся азербайджанской агрессии.