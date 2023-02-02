Четверг, 2 Февраля 2023 17:24

АрмИнфо. Исполнительный и консультативный советы Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS) решительно осуждают блокаду Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджаном и продолжающуюся агрессию против коренного армянского населения региона, и предупреждают об опасности геноцида в отношении армянского населения этого образования.

Об этом говорится в заявлении крупнейшей Организации в области изучения геноцидов, объединяющая вокруг себя более 500 геноцидоведов.

"Мы подтверждаем принятое 24 октября 2022 года Исполнительным советом МАCГ Заявление об агрессии Азербайджана против Республики Армения и коренных армян Южного Кавказа и призываем к немедленному снятию блокады", - говорится в заявлении.

В этом ключе напоминается, что 12 декабря 2022 года правительство Азербайджана ввело блокаду Арцаха (Нагорный Карабах), создав непрекращающийся гуманитарный кризис для его 120 000 армянских жителей, в том числе 30 000 детей и 20 000 пожилых людей.

"Азербайджанские силовики, маскируясь под так называемых "экоактивистов", перекрыли единственный сухопутный путь из Республики Армения в Арцах - Лачинский коридор, тем самым препятствуя транзиту в регион продуктов питания, медикаментов, газа и других жизненно важных товаров. Еда и газ в настоящее время нормированы, а электроснабжение прекращено. Школы закрыты, семьи разделены, пациенты больниц находятся под угрозой, а нормальная жизнь замерла. Действия Азербайджана являются явным нарушением прав человека жителей Арцаха",

- подчеркнули в Организации.

Вместе с тем подчеркивается, что блокада и преднамеренные нападения на критически важные объекты инфраструктуры Арцаха являются нарушением статьи 11.1 "Право на достаточный уровень жизни" и статьи 12 "Право на охрану здоровья" Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.

В Организации обратили внимание, что во время блокады Азербайджан четыре раза преднамеренно отключал подачу газа: 13 декабря (на 3 дня), 17 января (на 1 день), 18 января (на 3 дня) и 21 января. Кроме того, подача газа была умышленно ранее отключена в марте 2022 года на 20 дней.

"9 января 2023 года на подконтрольном Азербайджану участке Агавно-Бердзор была повреждена единственная высоковольтная линия, поставляющая электроэнергию в Арцах из Армении. Власти Азербайджана не разрешили провести ремонтные работы на поврежденном участке, что привело к осуществлению веерных отключений в Арцахе.

12 января 2023 года азербайджанцы преднамеренно перерезали единственный оптоволоконный кабель, обеспечивающий интернет-соединение в Арцах из Армении, на участке автодороги Степанакерт-Горис, где азербайджанцы установили свою блокаду.

Эта блокада также является явным нарушением трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, заключенного при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном, которое гарантировало беспрепятственный доступ через Лачинский коридор", - подчеркнули в IAGS.

Вместе с тем в Организации напомнили, что в своем заявлении от 24 октября 2022 г. уже отмечали, что в нагорно-карабахской ситуации существуют значительные факторы риска геноцида в отношении армянского населения.

"Правительство Азербайджана, подбадриваемое своим союзником Турцией, уже давно поощряет официальную ненависть к армянам, поощряет безнаказанность зверств, совершенных против армян, и неоднократно угрожало очистить регион от коренного армянского населения.

В целях устранения риска геноцида Исполнительный и Консультативный советы Международной ассоциации исследователей геноцида призывают Азербайджан прекратить оркестровку и поддержку так называемых "протестов", блокирующих беспрепятственное свободное движение по Лачинскому коридору в обоих направлениях, и обеспечить бесперебойное свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также прекратить перебои с газом, электричеством и оптоволоконным кабелем в Арцах", - заявили в Организации.

В IAGS также повторили свой призыв от 24 октября прошлого года к международному сообществу, академическим и культурным организациям осудить насилие и разжигание ненависти со стороны Азербайджана в отношении Армении, и принять все необходимые меры для принуждения Баку к прекращению боевых действий и разжиганию ненависти против Республики Армения и коренных армян Арцаха.

В Организации также призвали Баку вывести азербайджанские войска с территории РА и уважать право на самоопределение армян Арцаха, гарантированное Уставом ООН (глава I, статья 2).

"Международное сообщество должно привлечь авторитарный режим президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за преступления агрессии (преступления против мира), военные преступления, преступления против человечности и нарушения международного гуманитарного права (блокады и эмбарго, вызывающие голод), совершенные против Армении и армян с сентября 2020 года", - резюмировали в IAGS.