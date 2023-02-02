Четверг, 2 Февраля 2023 17:12

АрмИнфо. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообщела еще раз обсудить ситуацию в Арцахе, которая сложилась из-за блокады Kfxbycrjuj rjhbljhf Азербайджаном. Об этом заявила журналистам в ходе брифинга Анаит Аванесян, ссылаясь на итоги телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

Она рассказала, что в ходе разговора детально представила ситуацию, в которой оказались жители Арцаха, а также предложила 3 варианта оказания действенной помощи со стороны ВОЗ.

В частности со стороны Аванесян было предложено организовать миссию в Нагорный Карабах для ознакомления с ситуацией на месте, доставить в Республику необходимые медикаменты и медпринадлежности и выразить четкую позицию в связи с ситуацией.

Однако, по итогам разговора была достигнута договоренность о том, что внутри ВОЗ пройдут дополнительные обсуждения для поиска решения.