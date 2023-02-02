Четверг, 2 Февраля 2023 13:33

АрмИнфо. Когда Армения и Азербайджан продолжают искать пути стабилизации ситуации на Кавказе, ОДКБ тоже готово помогать. Об этом 2 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" и информагентству РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И после того, как был всплеск насилия в сентябре прошлого года - там с обеих сторон около трехсот человек погибли, мы получили просьбу Армении и тут же направили специальную миссию ОДКБ во главе с Генсеком Организации на границу", - сказал Лавров. По его словам, Генсек привез с собой оттуда план развертывания на армянской части границы с Азербайджаном миссии ОДКБ. Глава МИД России подчеркнул, что план был готов достаточно давно, однако сама армянская сторона не торопила ОДКБ. "В итоге лишь на саммите ОДКБ в Ереване (ноябрь 2022 г. - ред.) мы завершили текст соглашения, но армянские коллеги сказали, что им это решение будет нужно только, если в нем будут категорически осуждены действия Азербайджана. На это, в общем-то, не все готовы были пойти, и не только потому, что хотели кого-то выгородить, а кого-то не поддержать", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ обусловил это тем, что история карабахской войны уходит вглубь десятилетий. "И когда долгие годы Армения оккупировала 7 районов вокруг Азербайджана. И когда уже отчаявшись решить вопрос политическим путем, Россия предлагала многочисленные варианты, которое еще предыдущее руководства Армении не очень позитивно воспринимало, желая продолжать удерживать те территории, на которые она никогда не претендовала", - сказал глава МИД РФ, добавив, что Азербайджан вернул себе "те земли, которые ему принадлежали".

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас, когда Армения вместе с Азербайджаном и ЕС подписали документ о готовности заключать мирный

договор на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, России как-то сложно определяться с дальнейшими шагами. Он это обусловил тем, что в Алма-Атинской декларации отмечается, что границы между новыми государствами будут проходить по административным границам СССР и союзных Республик. "Включая, конечно же, и Армянскую ССР и Азербайджанскую ССР в составе которой находилась Нагорно-Карабахская автономная область. Так, что здесь ситуация многослойная. И тот факт, что ОДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции, я считаю, было очень важным достижением", - сказал Лавров.

При этом дипломат подчеркнул, что предложение до сих пор на столе и если армянские союзник, друзья, по-прежнему в нем заинтересованы, это миссия может быть развернута в течение одного-двух дней.

Отметим, что после азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил он в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.