Четверг, 2 Февраля 2023 13:31

АрмИнфо. Россия не обращалась к государствам- членам ОДКБ за помощью в рамках Специальной военной операции на Украине. Об этом 2 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" и информагентству РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так на вопрос о том, что 4 пункт Договора гласит, что все участники Организации обязаны оказать помощь, в случаи агрессии в отношении одного из ее участников, и уточнение, разве это не тот случай в контексте России, Лавров напомнил, что помощь оказывается в случаи обращения самого государства члена ОДКБ.

"Ну, там сказано, что по просьбе этого участника. Мы ни к кому с такой просьбой не обращались. Мы исходим из того, что все необходимое для выполнения задач СВО, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота - всё необходимое у нас есть", - отметил российский министр.

При этом он добавил, что в Москве видят, как всё НАТО воюет против российской стороны, однако, она все вопросы решит сама. Лавров еще раз подчеркнул, что Москва не обращалась за помощью к ОДКБ, однако не стал вдаваться в подробности почему, добавив, что РФ это просто не нужно.

В этом ключе он привел пример обращения в январе прошлого года Казахстана к ОДКБ и реакции в течение одного дня на эту просьбу.

На уточнение о вероятности обращения России в будущем за такой помощью, Лавров подчеркнул, что это право прописано, однако он выше уже подчеркнул, почему российская сторона им не воспользовалась.

"Не думаю, что где-то в будущем такое произойдет, так как мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших ВС и тем, как они работают на пространстве СВО", - подчеркнул глава МИД РФ.