Четверг, 2 Февраля 2023 13:28

АрмИнфо. Жизни трех военнослужащих, пострадавших в результате пожара в Гегаркунике, ничего не угрожает.

Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. "Этот этап мы уже преодолели", - подчеркнула министр.

При этом она заметила, что состояние последних оценивается как удовлетворительное. Однако, по словам Аванесян, впереди еще длительный реабилитационный путь, несколько операций.

"Все, что будет необходимо для восстановления их здоровья, будет сделано", - подчеркнула министр.

Напомним, что 19 января в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны Армении в с. Азат Гегаркуникской области, погибли 15 военнослужащих. Троих пострадавших с ожогами разной степени тяжести доставили в медцентр Вардениса.