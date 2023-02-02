Четверг, 2 Февраля 2023 13:19

АрмИнфо. В этом году, к международному женскому дню, прекрасная половина Армении получит незабываемый подарок. 9 марта, в 19:00, в Концертном зале им. А. Бабаджаняна, состоится поэтический моноспектакль одного из лучших чтецов современной поэзии, известного российского телеведущего Владимира Глазунова и композитора Сергея Сиротина.

Исключительная программа под названием "Подарок любимой женщине" - это собрание жемчужин современных поэтов и классиков русской поэзии, а практически вся музыка, которая будет сопровождать зрителей в течение поэтического вечера, специально была написана Сергеем Сиротиным под выбранные для программы стихи.

Режиссером поэтической программы "Подарок любимой женщине" является Ольга Константину, которая долгие годы, как и композитор Сергей Сиротин, живет и работает на Кипре. Сотрудничество Владимира Глазунова и Сергея Сиротина стартовало еще в 2019 году. В результате совместного проекта артисты выпустили несколько аудиокниг (чтение стихотворений Владимира Глазунова в музыкальном сопровождении Сергея Сиротина), выступили в более чем 40 городах России, гастролировали в Казахстане и Кыргызстане. Перед армянским зрителем Владимир и Сергей предстанут впервые.

Отметим, что Владимир Глазунов - российский телеведущий, продюсер и режиссер. Более известный широкой общественности, как несменный ведущий программы "Рожденные в СССР", которая транслируется в прямом эфире на телеканале "Ностальгия". Глазунов провёл более 4000 прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами. Уже несколько лет артист выступает в качестве чтеца современной поэзии. За продвижение творчества современных поэтов Владимир Глазунов был награждён дипломом Победителя 1-й Всероссийской премии искусств <Созидающий мир> в номинации <За вклад в литературу>.

Сергей Сиротин - музыкант, композитор и продюсер, известен как создатель проекта Golden Light Orchestra, исполнитель чил-аут и эмбиент музыки. Композитор написал более трехсот произведений, которые вышли значительными тиражами по всему миру.

Фрагмент выступления Владимира Глазунова и Сергея Сиротина: https://youtu.be/6g1da30Nim8