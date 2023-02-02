Четверг, 2 Февраля 2023 13:11

АрмИнфо. Для того, чтобы на Южном Кавказе возобладала конструктивная нацеленность на созидание Россия продвигает региональный формат "3+3". Об этом сегодня 2 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" и информагентству РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он пояснил, что формат включает в себя три южно-кавказские страны - Грузию, Армению и Азербайджан и три их больших соседа - Россию, Иран и Турцию. Дипломат напомнил, что первый прицелочный контакт состоялся. "Будем продолжать", - добавил Лавров.

Вместе с тем, российский министр выразил убежденность, что коллективный Запад предпринимал попытки превратить Грузию в " очередной раздражитель против России и вернуть ситуацию к саакашвилевским агрессивным временам".

Отметим, что 10 декабря 2021 в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".