Четверг, 2 Февраля 2023 12:53

АрмИнфо. В Армении началась подготовка к внедрению системы всеобщего обязательного медицинского страхования (ОМС). Правительство РА на заседании 2 февраля утвердило Концепцию внедрения новой системы.

По словам министра здравоохранения РА Анаит Аванесян, внедрение системы обязательного медицинского страхования является важной частью правительственной программы и важнейшим компонентом в реализации программы реформ в системе здравоохранения. Разработка проекта обусловлена необходимостью последовательной реализации такой системы медицинского страхования, которая обеспечит доступность медицинских услуг для граждан, надлежащее и своевременное оказание услуг каждому гражданину, нуждающемуся в медицинской помощи и обслуживании, независимо от платежеспособности, пола, возраста, места жительства и социального положения.

О внедрении системы говорилось постоянно, но всякий раз откладывалось до лучших времен. Между тем, как подчеркнула министр, институциональные реформы должны быть реализованы независимо от ситуаций и вызовов. Аванесян подчеркнула, что работа над концепцией велась последние два года в целях выработки наиболее реалистичной и оптимальной модели страхования.

Международные сопоставления оценок системы финансирования здравоохранения Армении и наблюдений за экономически эффективными программами показывают, что система здравоохранения работает эффективно и с соответствующими финансовыми ресурсами, однако нынешние механизмы финансирования системы здравоохранения являются причиной откладывания вопросов, связанных с предупреждением заболеваемости, и своевременного обращения при наличии проблем со здоровьем.

Согласно концепции, как подчеркнула министр, предусмотрено внедрить смешанную систему медицинского страхования, которая применяется во многих странах мира, обеспечив, тем самым, финансовую доступность и защиту. При получении основных медицинских услуг будут сокращены расходы граждан, направляемые на медицинские услуги, что позволит сократить количество бедных и повысить потенциал человеческого капитала.

Поэтапное внедрение системы обязательного медицинского страхования с точки зрения среднесрочных и долгосрочных перспектив является самым оптимальным вариантом. Работы по внедрению системы начнутся с 2023 года, в течение которого будет проведена подготовительная работа. В частности, в течение текущего года предусмотрено осуществить мероприятия, направленные на пересмотр пакета услуг, утверждение цен на пакет, которые не будут рассчитываться в виде процентов с заработной платы граждан, а будут иметь утвержденную цену за услуги, а также размер софинансирования со стороны государства.

В 2024 году, продолжила Аванесян, будут уравнены все группы бенефициаров, проходящие в рамках государственного заказа, и все медицинские услуги для них будут едиными. Это необходимо для того, чтобы для одной группы бенефициаров не доставался один пакет услуг, а другой группе - иной.

В 2025 году к числу бенефициаров присоединятся пенсионеры. В течение всего этого периода продолжится процесс вовлечения в систему обязательного медицинского страхования тех бенефициаров, которые участвуют в программе на добровольных началах.

Тем самым, как сообщила министр, в 2027 году система будет полностью задействована. Она подчеркнула важность внедрения поэтапной системы, которая увязывается с программами реформ, направленными на улучшение инфраструктур. В частности, к 2026 году в Армении будут построены, отремонтированы и оснащены самым современным оборудованием как минимум 50 медицинских центров. Только в текущем году уже ведется строительство 13 таких центров, ведутся проектные работы по строительству 20 амбулаторий. Также проводятся работы по проектированию еще 7 новых медицинских центров. Все эти проекты в сфере здравоохранения осуществляются за счет средств государственного бюджета, но активное участие в создании современных медицинских учреждений проявляет и частный бизнес.

Вице-премьер РА Тигран Хачатрян, отметив актуальность программы, обратил внимание на тот факт, что в ближайшие годы финансирование системы здравоохранения значительно возрастет. Тем самым, правительство подчеркивает важность общественного здоровья, и ее поддержание на высоком уровне.

Между тем, большинство независимых экспертов считают Концепцию недоработанной, сырой и не отвечающей декларируемым целям и задачам.