Четверг, 2 Февраля 2023 12:51

АрмИнфо. Экс-глава МИД Архаха, советник президента НКР Давид Бабаян провел параллели между Сталинградом и Арцахом, и раскрыл скрытые посылы известных событий.

Он напомнил, что сегодня исполняется 80 лет успешного завершения одной из самых значимых и ключевых военных операций в истории - Сталинградской битвы.

По словам политика, именно здесь был заложен коренной перелом во Второй мировой войне. Бабаян убежден, что если бы не победа под Сталинградом, то случилась бы мировая катастрофа, и нацизм победил бы.

"Катастрофой это стало бы и для армянского народа, ведь именно исхода битвы под Сталинградом с таким нетерпеньем ждала Турция, которая в случае победы фашистов вступила бы в войну, двинув свои полчища в Закавказье, а оттуда - в Среднюю Азию, Поволжье и т.д. Очевидно, что на этот раз ни один армянин не сумел бы избежать нового геноцида.

Кстати, в Сталинградской битве участвовало около 30 тыс. армян, 10 тыс. из которых погибли. Около трети среди них были карабахцы", - отметил дипломат.

Казалось бы, продолжил он, данная битва навеки останется в истории, вызывая лишь гордость за самоотверженный подвиг наших дедов. Однако, по его словам, когда приходят темные времена светлые страницы становятся главными мишенями для нападок и агрессии. К таким темным временам Бабаян отнес горбачевщину и пообещал отдельно коснуться этого феномена, который по его убеждению остается очень актуальным и опасным явлением и в наше время.

"Так вот, окружение нацистских орд под Сталинградом, заключительная часть этой эпопеи, известной в истории под названием операция "Кольцо". В апреле-мае 1991 года руководство Азербайджана при активной и непосредственной поддержке Горбачева осуществило депортацию армянского населения Северного Арцаха, десятков населенных пунктов в бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области. В общей сложности, было депортировано около 300 тыс. человек, сотни человек погибли. Эту операцию также назвали операцией "Кольцо".

Мотивация Азербайджана совершенно очевидна - геноцид и депортация ненавистных им армян. Конечно, здесь был и весьма своеобразный скрытый смысл - расквитаться за Сталинград, ведь именно эта победа пресекла тогда вторжение турецких орд в Закавказье и создание единой пантюркистской империи", - добавил Бабаян.

При этом советник президента НКР считает, что мотивация же манкуртов-горбачевистов также понятна. "Такими иезуитскими методами они поносили прошлое и великие подвиги, благодаря которым все человечество было спасено от коричневой чумы, и добивались своих нечестивых целей - раздора, развала, катастроф, горя, крови, войн, предательств, хулы. И все это под личиной добра, реформ, патриотизма и т.д., одним словом лжепророчества", - резюмировал Бабаян.