Четверг, 2 Февраля 2023 12:46

АрмИнфо. Посол Израиля в Армении Йоэль Лион отреагировал на нападки израильских радикалов на представителей армянской общины в Иерусалиме.

Так, дипломат подчеркнул, что нападения на армян на Иерусалимский патриархат Армянской Апостольской Церкви совершили несколько экстремистов, которые никоим образом не представляют плюралистическое и разнообразное израильское общество.

"Судя по немедленным арестам подозреваемых, государство Израиль привержено свободе религии и вероисповедания для всех религий", - написал посол в Twitter.

Как сообщало АрмИнфо 30 января, Центр армянской культуры и образования в Израиле обратился к руководству страны, в связи с участившимися случаями нападения на армян в Иерусалиме. В частности, два еврейских радикала пытались помешать движению армянских ребят у Стены Плача, и прыснули в глаза слезоточивый газ одному из них. В тот же день другая группа еврейских экстремистов попыталась забраться на крышу Армянского Патриархата Иерусалима и сорвать крест и флаг Армении. До этого, группа радикалов разгромила армянский ресторан в Старом городе. Неделями ранее были зафиксированы акты вандализма на стенах армянской Церкви в армянском квартале Старого города.