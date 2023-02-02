Четверг, 2 Февраля 2023 11:19

АрмИнфо. Совет Европы отреагировал на мои обращения о гуманитарной катастрофе, создавшейся вследствие полной блокады Арцаха Азербайджаном. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии НС по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Она напомнила, что многократно направляла обращения генеральному секретарю Совета Европы, выражая опасения, связанные с грубейшими нарушениями Азербайджаном норм международного права.

В частности, Товмасян сообщила, что обращала внимание Марии Пейчинович-Бурич - генерального секретаря одной из ведущих организаций по защите прав человека на заявление председателя комиссии по правам человека парламента Азербайджана З.Оруджа о завладении столицей Республики Армения, являющейся субъектом международного права.

"С момента блокировки Бердзорского коридора центральной темой моих обращений являлась возникшая вследствие гуманитарной катастрофы необходимость удовлетворения базовых потребностей 120 000 армян Арцаха. Также я особо акцентировала внимание на инциденте с применением психологического и эмоционального насилия со стороны Азербайджана в отношении 19 армянских детей, что должно стать предметом расследования уполномоченных международных органов. В ответ на свои обращения от директора офиса генерального секретаря и заместителя генерального секретаря г-на Мирослава Папа я получила ответные письма, согласно которым: СЕ в рамках своих полномочий продолжит содействовать усилиям по примирению Армении и Азербайджана.

Со ссылкой на заявление Комитета министров под председательством Исландии от 19 января в связи с гуманитарной ситуацией в Лачинском (Бердзорском) коридоре, сообщается, что генеральный секретарь СЕ продолжит внимательно следить за ситуацией.

Генеральный секретарь СЕ выражает обеспокоенность и подчеркивает необходимость недопущения эскалации напряженности.

Выражаю благодарность офису генерального секретаря и заместителя генерального секретаря, а также лично г-ну Папа и г-же Пейчинович-Бурич за отклик на мои срочные обращения.

Одновременно хочу еще раз подчеркнуть необходимость действенных мер со стороны международного сообщества для прекращения геноцидальной политики Азербайджана", - подчеркнула Товмасяна, добавив, что недостаточно одних осуждений, необходимы санкции против Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 53 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.